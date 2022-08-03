Справа активістки Ноздровської: убивцю засудили до 15 років

Убивцю правозахисниці та юристки Ірини Ноздровської, яка була знайдена мертвою у селі Демидів на Київщині у січні 2018 року, засудили до 15 років позбавлення волі за скоєння вбивства з особливою жорстокістю. Про це повідомляється на сайті Київської обласної прокуратури у середу, 3 серпня.

"Під час судового розгляду доведено, що у грудні 2017 року в селі Демидів засуджений на зупинці громадського транспорту з ножем кинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран", - заявили в прокуратурі.

Суд визнав обґрунтованими представлені прокурорами докази, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Засудити чоловіка до довічного позбавлення волі суд не міг, адже йому на момент проголошення вироку виповнилося 68 років, повідомив ресурс Центру прав людини ZMINA із зали суду. За вироком суду, обвинувачений також має відшкодувати близько чотирьох мільйонів гривень потерпілій стороні.

Справа Ноздровської

1 січня 2018 року тіло юристки Ірини Ноздровської, котра проживала в селі Демидів Київської області, виявили в річці. За фактом умисного вбивства поліція відкрила кримінальне провадження.

Уже 8 січня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного в убивстві. Ним виявився Юрій Россошанський. Син затриманого, Дмитро Россошанський, у травні 2017 року був засуджений на сім років за скоєння смертельного ДТП. Під час аварії, що сталася в вересні 2015 року, загинула сестра Ноздровської Світлана Сапатинська. Свого часу Ноздровська боролася за покарання винуватця ДТП. Юрія Россошанського було узято під варту.

У липні 2018 року дії Россошанського перекваліфікували з "умисного вбивства" на "умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю". Максимальне покарання, яке передбачає Кримінальний кодекс України за цей злочин, - довічне позбавлення волі.

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