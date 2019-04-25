Ірина Геращенко назвала умови реалізації мінських домовленостей

Президент Росії Володимир Путін має скасувати свої укази щодо паспортизації українців на Донбасі, визнання документів самопроголошених республік та результатів незаконних виборів, заявила Ірина Геращенко.
Для реалізації мінських домовленостей президент Росії Володимир Путін має скасувати низку своїх указів, заявила в неділю, 28 квітня, перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.
Зокрема, за її словами, російський президент має скасувати свої укази про визнання так званих документів самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" і результатів незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу. "Ми прийняли і закон про амністію (під яку, до речі, не підпадають терористи і вбивці, а от "заблудші" - так), й про особливості місцевого самоврядування. Але ці закони не вступили в силу через РФ і Кремль, які провели на окупованих територіях незаконні вибори в 2014 і 2018 роках", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
Окрім того, Путін, за її словами, має також скасувати свої укази про незаконну паспортизацію українців на Донбасі, а на окупованих територіях мають бути негайно розформовані всі псевдооргани псевдовлади.
Вона також наголосила на важливості виконання безпекового блоку мінських угод. "Тільки сталий режим тиші і виведення іноземної зброї і техніки формують необхідні передумови для імплементації інших пунктів. Іноземної - це російської, іншої там немає", - зазначила Геращенко.
Також вона вкотре нагадала про важливість звільнення українських заручників, яких утримують на території Росії та в ОРДЛО. "Коли ми говоримо про заручників, то мова йде на лише про незаконно утримуваних на окупованих територіях, а й політв'язнів Кремля в російських тюрмах, долі яких росіяни категорично всі ці роки відмовлялися обговорювати в Мінську. Всіх на всіх - це й звільнення Сенцова, Сущенка, Кольченка, Гриба, Карпюка, Сизоновича, інших", - пише Геращенко. Вона також повідомила, що проросійські сепаратисти не підтверджують українській стороні факт утримання десятків військових і цивільних.