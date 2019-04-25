Ірина Геращенко назвала умови реалізації мінських домовленостей

Для реалізації мінських домовленостей президент Росії Володимир Путін має скасувати низку своїх указів, заявила в неділю, 28 квітня, перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

Зокрема, за її словами, російський президент має скасувати свої укази про визнання так званих документів самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" і результатів незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу. "Ми прийняли і закон про амністію (під яку, до речі, не підпадають терористи і вбивці, а от "заблудші" - так), й про особливості місцевого самоврядування. Але ці закони не вступили в силу через РФ і Кремль, які провели на окупованих територіях незаконні вибори в 2014 і 2018 роках", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, Путін, за її словами, має також скасувати свої укази про незаконну паспортизацію українців на Донбасі, а на окупованих територіях мають бути негайно розформовані всі псевдооргани псевдовлади.

Вона також наголосила на важливості виконання безпекового блоку мінських угод. "Тільки сталий режим тиші і виведення іноземної зброї і техніки формують необхідні передумови для імплементації інших пунктів. Іноземної - це російської, іншої там немає", - зазначила Геращенко.

Також вона вкотре нагадала про важливість звільнення українських заручників, яких утримують на території Росії та в ОРДЛО. "Коли ми говоримо про заручників, то мова йде на лише про незаконно утримуваних на окупованих територіях, а й політв'язнів Кремля в російських тюрмах, долі яких росіяни категорично всі ці роки відмовлялися обговорювати в Мінську. Всіх на всіх - це й звільнення Сенцова, Сущенка, Кольченка, Гриба, Карпюка, Сизоновича, інших", - пише Геращенко. Вона також повідомила, що проросійські сепаратисти не підтверджують українській стороні факт утримання десятків військових і цивільних.