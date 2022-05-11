Ірина Венедіктова - українська юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Венедіктова".

Українська юристка Ірина Венедіктова є генеральною прокуроркою України, починаючи від 17 березня 2020 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.