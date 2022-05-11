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Ірина Венедіктова

Ірина Венедіктова - українська юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Венедіктова".

Українська юристка Ірина Венедіктова є генеральною прокуроркою України, починаючи від 17 березня 2020 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна пропонує РФ обміняти поранених азовців на полонених росіян

Україна пропонує РФ обміняти поранених "азовців" на полонених росіян 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями другої половини середи, 11 травня.
Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ 10.05.2022

Німеччина цілком підтримає політично, фінансово та кадрово процес розкриття воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, запевнила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час відвідин Бучі.

Генпрокурор Ірина Венедіктова про воєнні злочини в Україні (29.04.2022) 29.04.2022

Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю DW про масштаби воєнних злочинів в Україні з моменту вторгнення Росії, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та розслідування злочинів на окупованих територіях.
Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для України

Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для України 28.04.2022

64-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини четверга, 28 квітня.
Венедіктова: Україна відкрила понад 8 тисяч справ щодо воєнних злочинів

Венедіктова: Україна відкрила понад 8 тисяч справ щодо воєнних злочинів 28.04.2022

Україна почала притягувати до відповідальності осіб, які безпосередньо вчиняли злочини агресії. Про це в інтерв'ю DW розповіла генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
У Тирасполі прогриміли вибухи, українська розвідка заявляє про провокацію

У Тирасполі прогриміли вибухи, українська розвідка заявляє про провокацію 25.04.2022

61-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події другої половини понеділка, 25 квітня.
Прокурор Міжнародного кримінального суду: Україна - місце злочину

Прокурор Міжнародного кримінального суду: Україна - місце злочину 14.04.2022

Слідчі МКС розпочали вивчення на місці доказів скоєння російськими військами воєнних злочинів в Україні. За словами головного прокурора, вся країна перетворилася на місце злочину.
ЄС спільно з Україною розслідуватиме мерзенні злочини у Бучі та інших містах

ЄС спільно з Україною розслідуватиме "мерзенні злочини" у Бучі та інших містах 04.04.2022

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала вбивства у Бучі "мерзенними злочинами". Вона розповіла деталі того, як ЄС допомагатиме розслідуванню воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних - Офіс генпрокурора

З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних - Офіс генпрокурора 03.04.2022

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що за 1-3 квітня 140 тіл вже було оглянуто судово-медичними експертами та правоохоронними органами.
Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування

Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування 23.03.2022

Офіс генерального прокурора повідомив про першу підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю РФ через зґвалтування жінки у Київській області, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
ДТП з кортежем Ярославського: звільнено главу поліції Харківщини

ДТП з кортежем Ярославського: звільнено главу поліції Харківщини 11.02.2022

Начальника поліції Харківської області звільнили через спробу місцевими слідчими сфальшувати справу про смертельну ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
Повинні відповідати: Зеленський прокоментував відео про ДТП з Трухіним

"Повинні відповідати": Зеленський прокоментував відео про ДТП з Трухіним 02.02.2022

Президент України Володимир Зеленський сказав, що підтримує реакцію фракції та партії "Слуга народу" на відео з депутатом Олександром Трухіним після ДТП.
Як експрезидент Порошенко до Києва повертався

Як експрезидент Порошенко до Києва повертався 18.01.2022

Місяць чекали прихильники та супротивники Петра Порошенка на його повернення в Україну. Як експрезидент повернувся до Києва та провів цілий день у суді - репортаж DW.
Суд у Києві наклав арешт на майно Петра Порошенка у справі про держзраду

Суд у Києві наклав арешт на майно Петра Порошенка у справі про держзраду 06.01.2022

Печерський райсуд задовольнив клопотання про арешт майна експрезидента України Петра Порошенка. Через закупівлю вугілля на Донбасі в 2014-2015 роках його підозрюють у держзраді та сприянні тероризму.
Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня та зустрітися з Венедіктовою

Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня та зустрітися з Венедіктовою 06.01.2022

Порошенко, якого в Україні підозрюють у держзраді, заявив про своє повернення до Києва 17 січня. Експрезидент планує з'явитися в суді та поговорити з генпрокуроркою Венедіктовою.

Матеріали Bellingcat долучать до розслідування справи вагнерівців

Матеріали Bellingcat долучать до розслідування справи "вагнерівців" 18.11.2021

В межах розслідування кримінального провадження українське слідство вивчить матеріали групи розслідувачів Bellingcat щодо операції з затримання "вагнерівців", яка зірвалася влітку 2020 року.
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