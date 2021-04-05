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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Ірена Карпа
Ірена КарпаФото: Julia Weber

Ірена Карпа

Пропустити розділ Ірена Карпа: інші публікації

Ірена Карпа: інші публікації

Українська письменниця Ірена Карпа

Ірена Карпа: Чоловіки і війна

Ірена Карпа: Чоловіки і війна

"Фронтів на цій війні безліч. І кожен з нас важливий на своєму місці", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа
Ірена Карпа
Гостьовий коментар
Суспільство
24 червня 2022 р.
ІРена Карпа

Ірена Карпа: Про російські хвости в європейських головах

Ірена Карпа: Про російські хвости в європейських головах

"Можна виїхати з України, але Україна ніколи не виїде з тебе", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа
Ірена Карпа
Гостьовий коментар
Суспільство
27 березня 2022 р.
Ірена Карпа

Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності

Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності

"Я страшенно боюся нав'язуватися людям. Ще, чого доброго, вирішать, що я самотня", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа
Ірена Карпа
Гостьовий коментар
Культура
3 грудня 2021 р.
Ірена Карпа

Ірена Карпа: Про побутовий расизм

Ірена Карпа: Про побутовий расизм

"Пересічний українець, приїхавши в Париж, цикає язиком "та тут одні араби!" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа
Ірена Карпа
Гостьовий коментар
Культура
2 вересня 2021 р.
Українська письменниця Ірена Карпа

Ірена Карпа: Підбори в армії - тільки у якості зброї

Ірена Карпа: Підбори в армії - тільки у якості зброї

"Неортопедичні підбори такі ж малокорисні, як неспортивні ліфчики", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Суспільство
6 липня 2021 р.
Українська письменниця Ірена Карпа

Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко?

Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко?

"Парижани безпрецедентно щиро цікавляться психічним станом одне одного", - Ірена Карпа для DW.
Здоров'я
5 квітня 2021 р.
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