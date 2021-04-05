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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Ірена Карпа
Фото: Julia Weber
Ірена Карпа
Пропустити розділ Ірена Карпа: інші публікації
Ірена Карпа: інші публікації
Ірена Карпа: Чоловіки і війна
Ірена Карпа: Чоловіки і війна
"Фронтів на цій війні безліч. І кожен з нас важливий на своєму місці", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа
Гостьовий коментар
Суспільство
24.06.2022
24 червня 2022 р.
Ірена Карпа: Про російські хвости в європейських головах
Ірена Карпа: Про російські хвости в європейських головах
"Можна виїхати з України, але Україна ніколи не виїде з тебе", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа
Гостьовий коментар
Суспільство
27.03.2022
27 березня 2022 р.
Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності
Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності
"Я страшенно боюся нав'язуватися людям. Ще, чого доброго, вирішать, що я самотня", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа
Гостьовий коментар
Культура
03.12.2021
3 грудня 2021 р.
Ірена Карпа: Про побутовий расизм
Ірена Карпа: Про побутовий расизм
"Пересічний українець, приїхавши в Париж, цикає язиком "та тут одні араби!" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа
Гостьовий коментар
Культура
02.09.2021
2 вересня 2021 р.
Ірена Карпа: Підбори в армії - тільки у якості зброї
Ірена Карпа: Підбори в армії - тільки у якості зброї
"Неортопедичні підбори такі ж малокорисні, як неспортивні ліфчики", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Суспільство
06.07.2021
6 липня 2021 р.
Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко?
Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко?
"Парижани безпрецедентно щиро цікавляться психічним станом одне одного", - Ірена Карпа для DW.
Здоров'я
05.04.2021
5 квітня 2021 р.
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