Іран пригрозив ударом по силах США у Перській затоці

Присутність американських військових у Перській затоці не є загрозою для Тегерана, заявив представник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) після того, як Вашингтон вирішив відправити в регіон авіаносець "Авраам Лінкольн" та бомбардувальники. "Авіаносець, що має не менше 40-50 літаків та шість тисяч військових, був для нас серйозною загрозою в минулому, але зараз загрози перетворилися на можливості", - наголосив у неділю, 12 травня, голова підрозділу повітряних сил КВІР Аміралі Хаджизаде, передає агенція ISNA. Він додав, що "якщо (американці - Ред.) зроблять крок, ми вразимо їх прямо у голову".

Одночасно командувач КВІР Хосейн Саламі заявив під час засідання іранського парламенту, що США почали психологічну війну в регіоні. "Командувач Саламі… представив аналіз щодо того, що американці почали психологічну війну, оскільки прибуття та вихід їхніх військових є нормальною справою", - зазначив речник іранського парламенту.

Своєю чергою іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф заявив, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон розробляв плани щодо виходу своєї країни з ядерної угоди з Іраном та більш агресивного ставлення до нього ще до того, як обійняв свою посаду. Заріф послався на статтю Болтона у виданні National Review від 2017 року під назвою "Як вийти з ядерної угоди з Іраном".

Як повідомлялось, у відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Пізніше було ухвалено рішення приєднати до них сили десантно-вертолітного корабля "Арлінгтон" і батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на нинішні дії Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. У ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерану зробити це.