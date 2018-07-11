 Іран пригрозив ударом по силах США у Перській затоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

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Новини

Іран пригрозив ударом по силах США у Перській затоці

Посилення військової присутності США у Перській затоці було загрозою для Ірану в минулому, але не зараз, заявив представник Корпусу вартових ісламської революції, натякнувши, що Тегеран готовий дати відсіч Вашингтону.

Солдати Корпусу вартових ісламської революції

Солдати Корпусу вартових ісламської революції

Присутність американських військових у Перській затоці не є загрозою для Тегерана, заявив представник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) після того, як Вашингтон вирішив відправити в регіон авіаносець "Авраам Лінкольн" та бомбардувальники. "Авіаносець, що має не менше 40-50 літаків та шість тисяч військових, був для нас серйозною загрозою в минулому, але зараз загрози перетворилися на можливості", - наголосив у неділю, 12 травня, голова підрозділу повітряних сил КВІР Аміралі Хаджизаде, передає агенція ISNA. Він додав, що "якщо (американці - Ред.) зроблять крок, ми вразимо їх прямо у голову".

DW.COM

Міноборони США схвалило відправку до країн Перської затоки військового корабля і ракетного комплексу Patriot. Раніше в регіон відрядили авіаносець та бомбардувальники B-52. (11.05.2019)

Іран оголосив про вихід із частини ядерної угоди та погрожує заблокувати доступ до Перської затоки. США відправили у регіон свої військові кораблі. Чи існує загроза війни? DW дає відповіді на головні запитання. (08.05.2019)

Одночасно командувач КВІР Хосейн Саламі заявив під час засідання іранського парламенту, що США почали психологічну війну в регіоні. "Командувач Саламі… представив аналіз щодо того, що американці почали психологічну війну, оскільки прибуття та вихід їхніх військових є нормальною справою", - зазначив речник іранського парламенту.

Своєю чергою іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф заявив, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон розробляв плани щодо виходу своєї країни з ядерної угоди з Іраном та більш агресивного ставлення до нього ще до того, як обійняв свою посаду. Заріф послався на статтю Болтона у виданні National Review від 2017 року під назвою "Як вийти з ядерної угоди з Іраном".

Як повідомлялось, у відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Пізніше було ухвалено рішення приєднати до них сили десантно-вертолітного корабля "Арлінгтон" і батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на нинішні дії Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. У ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерану зробити це.

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