Іран погрожує почати збагачення урану в масштабах 2015 року

Якщо європейці не будуть виконувати своїх обіцянок у межах атомної угоди з Тегераном, Іран продовжить поступово збільшувати ступінь збагачення урану до рівня, який існував до її підписання в 2015 році. Про це повідомила в понеділок, 15 липня, іранська агенція Irna з посиланням на представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді.

Він не навів подробиць щодо намірів Ірану збагачувати уран, а зазначив лише, що наступним кроком може стати збагачення урану до 20 відсотків. Для виробництва ядерної зброї необхідний уран, збагачений на 80-90 відсотків.

7 липня представник іранського уряду Алі Рабіі заявив, що Іран починає збагачення урану вище за позначку в 3,67 відсотка, яка зазначена в ядерній угоді. У той же час Тегеран дав країнам-учасницям угоди 60 днів, щоб "почати виконувати свої зобов'язання". В іншому разі Іран пригрозив продовжити поетапне підвищення рівня збагачення урану.

Конфлікт США та Ірану

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС.

Після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди у травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках угоди. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана і спрямував у регіон військові кораблі та бомбардувальники.

Говорячи про зобов'язання європейської сторони у зв'язку з атомною угодою, Камальванді хоче домогтися, щоб Німеччина, Франція та Великобританія вжили заходів щодо захисту фінансової та нафтової галузі Ірану від санкцій США. Ці країни ЄС, а також Китай і Росія в ході конфлікту Ірану та США не раз наголошувати, що хочуть зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану.