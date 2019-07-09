 Іран погрожує почати збагачення урану в масштабах 2015 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Іран погрожує почати збагачення урану в масштабах 2015 року

Якщо європейці не будуть виконувати своїх обіцянок, Іран продовжить поступово збільшувати рівень збагачення урану, заявив представник Організації з атомної енергії Ірану Беруз Камальванді.

прапор ірану

Іран наполегливо закликає європейців виконувати зобов'язання щодо атомної угоди

Якщо європейці не будуть виконувати своїх обіцянок у межах атомної угоди з Тегераном, Іран продовжить поступово збільшувати ступінь збагачення урану до рівня, який існував до її підписання в 2015 році. Про це повідомила в понеділок, 15 липня, іранська агенція Irna з посиланням на представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді.

Він не навів подробиць щодо намірів Ірану збагачувати уран, а зазначив лише, що наступним кроком може стати збагачення урану до 20 відсотків. Для виробництва ядерної зброї необхідний уран, збагачений на 80-90 відсотків.

7 липня представник іранського уряду Алі Рабіі заявив, що Іран починає збагачення урану вище за позначку в 3,67 відсотка, яка зазначена в ядерній угоді. У той же час Тегеран дав країнам-учасницям угоди 60 днів, щоб "почати виконувати свої зобов'язання". В іншому разі Іран пригрозив продовжити поетапне підвищення рівня збагачення урану.

DW.COM

Продовження існування ядерної угоди з Іраном залежить від того, чи буде він дотримуватися її умов, наголосили Берлін, Париж та Лондон після того, як Тегеран почав підвищувати рівень збагачення урану. (14.07.2019)

Посол Великобританії в США назвав рішення Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди з Іраном "дипломатичним вандалізмом". Британське видання Mail on Sunday оприлюднило нові фрагменти з таємних депеші посла. (14.07.2019)

Конфлікт США та Ірану

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС.

Після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди у травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках угоди. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана і спрямував у регіон військові кораблі та бомбардувальники.

Говорячи про зобов'язання європейської сторони у зв'язку з атомною угодою, Камальванді хоче домогтися, щоб Німеччина, Франція та Великобританія вжили заходів щодо захисту фінансової та нафтової галузі Ірану від санкцій США. Ці країни ЄС, а також Китай і Росія в ході конфлікту Ірану та США не раз наголошувати, що хочуть зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану.

Дивитись відео 05:43

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Також за темою

Iran Atomanlage in Buschehr

Держави ЄС вимагають від Ірану дотримуватися умов ядерної угоди 09.07.2019

Якщо Тегеран хоче збереження ядерної угоди, то йому варто повернутися до дотримання своїх зобов'язань за нею, наголосили глави МЗС ФРН, Франції і Великобританії та головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні.

Iran Isfahan | Techniker in Uran-Aufbereitungsanlage

Рівень збагачення урану Іраном сягнув 4,5 відсотка 08.07.2019

Тегеран сподівається на діалог щодо його ядерної програми, але довів рівень збагачення урану до 4,5 відсотка. МАГАТЕ вважає показники збагачення урану до 5 відсотків безпечними.

Gesamtansicht der Gouverneursratssitzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO)

На засіданні МАГАТЕ США закинули Ірану "шантаж", Трамп анонсував посилення санкцій 10.07.2019

Ініційоване Сполученими Штатами засідання МАГАТЕ щодо розвитку іранської ядерної програми не сприяло зниженню градуса напруженості. Дональд Трамп пригрозив Ірану посиленням санкційного тиску.

Реклама

Докладно

FOED Italien (SWR)

Хто відповідає на листи Джульєтті - "Європа у фокусі"(відео)

Що Зеленський може запропонувати мешканцям Донбасу і чому Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався?  

Ігор Коломойський

Суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський райсуд Києва зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  