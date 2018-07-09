 Іран планує зняти 300 мільйонів євро готівкою в Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

Іран планує зняти 300 мільйонів євро готівкою в Німеччині

Німецька влада збирається перевірити заплановану операцію Ірану на відповідність законам. Частиною перевірки буде питання, чи не йдеться про порушення режиму санкцій, запроваджених з боку США.

Parteienfinanzierung Symbolbild (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

Тегеран має намір зняти з рахунку в Німеччині 300 мільйонів євро готівкою і відправити їх літаком до Ірану через відновлення в найближчі місяці санкцій США щодо Ірану. Інформацію, яка з'явилася в понеділок, 9 липня, в газеті Bild, підтвердили в німецькому уряді. Йдеться про частину коштів, що належать іранській владі і що зберігаються в Європейсько-іранському торговому банку при Німецькому федеральному банку.

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Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором і Управління фінансової інформації почали перевірку за фактом відповідно до закону про кредити та протидію відмиванню грошей. "Ці перевірки відбуваються згідно з чіткими приписами", - заявила представниця міністерства фінансів. Вони проводяться, якщо внаслідок фінансової операції виникає підозра, що йдеться про відмивання грошей або фінансування тероризму.

За інформацією видання, іранська влада аргументує зняття гігантської суми тим, що гроші потрібні для передачі іранським громадянам, які через американські санкції втратили можливість користуватися кредитними картами під час зарубіжних поїздок. Разом з тим, зазначає Bild, американські та ізраїльські спецслужби висловили побоювання, що гроші можуть бути спрямовані на фінансування іранських військових, які воюють в Сирії на боці Башара Асада.

Перевірка операції буде враховувати санкції США

Представниця міністерства фінансів ФРН заявила, що операція зі зняття готівки в такій сумі відбувається вперше. Ситуація ускладнюється тим, що після виходу Вашингтона з угоди з Іраном щодо ядерної програми Трамп повідомив про відновлення всіх санкцій проти Тегерана. Зокрема, йдеться і про вторинні санкції, тобто санкції щодо інших країн, які ведуть бізнес з Іраном. Так, США погрожують штрафними санкціями банкам, які ведуть операції з фінансовими інститутами Ісламської республіки.

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