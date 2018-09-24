Іран обстріляв позиції "Ісламської держави" в Сирії

Іранський "Корпус вартових Ісламської революції" в понеділок, 1 жовтня, завдав ракетного удару по позицях терористичного угруповання "Ісламська держава" на південному сході Сирії, повідомляє агентство dpa.

Як заявили представники Корпусу вартових Ісламської революції, ракетний удар був відповіддю на терористичний акт в іранському місті Ахваз, що був скоєний 22 вересня. Тоді кілька озброєних нападників обстріляли учасників військового параду. Внаслідок стрілянини загинули, за останніми даними даними, 25 осіб, кілька десятків були поранені. Нападники цілилися в представників "Корпусу вартових ісламської революції", проте постраждали й цивільні особи, зокрема жінка та дитина. Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад та пригрозив наслідками. Він поклав відповідальність за напад на "терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів" й пообіцяв "негайну і послідовну реакцію" Ірану.

У свою чергу, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї минулого тижня заявив, що напад на військовий парад в Ахвазі був оплачений Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Хаменеї також наголосив, що Іран "жорстко покарає" тих, хто стоїть за цією атакою.