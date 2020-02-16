Іран не передаватиме іншим країнам бортові самописці зі збитого літака МАУ

Урядовці Ірану наполягають на праві саме іранських фахівців брати участь у розшифровці бортових самописців ("чорних скриньок") зі збитого поблизу Тегерана літака авіакомпанії МАУ. Про це в середу, 19 лютого, заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

"Ми маємо право самотужки розшифрувати "чорні скриньки". Маємо право бути присутніми під час будь-якої роботи фахівців з "чорними скриньками", - цитує міністра агенція новин Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.

"Якщо хтось вважає, що ми віддамо "чорні скриньки" іншим, щоб ті розшифрували їх замість нас, то ми цього в жодному разі не зробимо", - запевнив Заріф.

Один із самописців сильно пошкоджено

Тим часом міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що одна із "чорних скриньок" збитого в січні українського літака сильно пошкоджена. Хатамі також повідомив, що оборонний сектор Ірану отримав завдання допомогти з ремонтом бортового самописця. "Очікується, що спочатку проведуть ремонт "чорної скриньки", а вже потім відбудеться його розшифровка", - сказав очільник іранського оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше в лютому глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Україна погоджує з Іраном питання, де і коли відбудеться розшифровка "чорних скриньок" збитого Іраном літака. Так само минулого тижня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголошував на важливості проведення незалежного та повного розслідування інциденту зі збиття пасажирського лайнера.