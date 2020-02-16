 Іран не передаватиме іншим країнам бортові самописці зі збитого літака МАУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

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Новини

Іран не передаватиме іншим країнам бортові самописці зі збитого літака МАУ

Іранські фахівці мають буті присутні під час розшифровки бортових самописців ("чорних скриньок") зі збитого літака авіакомпанії МАУ, наголошують у Тегерані. Самописці сильно пошкоджені й їх ще треба відновити.

На місці падіння літака МАУ під Тегераном

На місці падіння літака МАУ біля Тегерана

Урядовці Ірану наполягають на праві саме іранських фахівців брати участь у розшифровці бортових самописців ("чорних скриньок") зі збитого поблизу Тегерана літака авіакомпанії МАУ. Про це в середу, 19 лютого, заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

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Міністр транспорту Канади закликав Іран надати всю інформацію щодо обставин збиття літака МАУ. Канада, а також Україна, Швеція, Великобританія й Афганістан вимагатимуть від Тегерана співпраці у розслідуванні. (16.01.2020)

Київ та Тегеран вирішують, де і коли будуть розшифровані самописці зі збитого літака "Міжнародних Авіаліній України", повідомив голова українського МЗС Вадим Пристайко. Раніше Іран визнав, що не може зробити це сам. (15.02.2020)

"Ми маємо право самотужки розшифрувати "чорні скриньки". Маємо право бути присутніми під час будь-якої роботи фахівців з "чорними скриньками", - цитує міністра агенція новин Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.

"Якщо хтось вважає, що ми віддамо "чорні скриньки" іншим, щоб ті розшифрували їх замість нас, то ми цього в жодному разі не зробимо", - запевнив Заріф.

Один із самописців сильно пошкоджено

Тим часом міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що одна із "чорних скриньок" збитого в січні українського літака сильно пошкоджена. Хатамі також повідомив, що оборонний сектор Ірану отримав завдання допомогти з ремонтом бортового самописця. "Очікується, що спочатку проведуть ремонт "чорної скриньки", а вже потім відбудеться його розшифровка", - сказав очільник іранського оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше в лютому глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Україна погоджує з Іраном питання, де і коли відбудеться розшифровка "чорних скриньок" збитого Іраном літака. Так само минулого тижня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголошував на важливості проведення незалежного та повного розслідування інциденту зі збиття пасажирського лайнера.

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