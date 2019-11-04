Іран знову скорочує свої зобов'язання за ядерною угодою

Президент Ірану Хасан Роухані у вівторок, 5 листопада, в ефірі державного телеканалу анонсував новий, четвертий етап скорочення країною зобов'язань за ядерною угодою. Він розпочнеться 6 листопада із закачування газу в 1044 центрифуги для збагачення урану на ядерному об'єкті Фордо.

Згідно з укладеною 2015 року Іраном, США, Росією, КНР, ФРН, Францією та Великобританією ядерною угодою (Спільним всеосяжним планом дій щодо іранської ядерної програми) випробування центрифуг у Фордо повинні проходити лише з науковою метою без використання газу. За словами Роухані, в найближчі два місяці Іран продовжить проведення переговорів з країнами-учасницями угоди, але повернеться до її повноцінного виконання лише після скасування всіх накладених на країну санкцій.

Напередодні очільник Організації ядерної енергії Ірану Алі Акбар Салехі визнав, що на даний час в країні діють 60 вдосконалених центрифуг зі збагачення урану IR-6. Це вдвічі більше, ніж було відомо раніше. Салехі також повідомив, що після третього етапу скорочення Іраном виконання зобов'язань зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, викликаного виходом США з угоди, країна наростила збагачення урану з 450 грамів на добу до п'яти тисяч грамів.

Нагадаємо, що 2015 року Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія підписали угоду, що передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій щодо Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. Інші країни-учасниці угоди зацікавлені в її збереженні.