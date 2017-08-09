 Іран збільшив обсяги збагаченого вище норми урану до 370 тонн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2019

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Новини

Іран збільшив обсяги збагаченого вище норми урану до 370 тонн

Влада Ірану повідомила, що країна має вже 370 тонн урану, збагаченого до 4,5 відсотка, та збирається продовжити його виробництво. Обсяги і рівень збагачення урану порушують атомну угоду, підписану країною 2015 року.

Атомна електростанція Бушер на півдні Ірану (фото з архіву)

Атомна електростанція "Бушер" на півдні Ірану (фото з архіву)

Тегеран продовжує нарощувати обсяги урану, збагаченого вище рівня, закріпленого в міжнародних домовленостях, до яких приєдналася країна. Як повідомив у вівторок, 13 серпня, представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді, на даний момент країна має від 360 до 370 кілограмів урану, збагаченого до 4,5 відсотка. "Зараз ми виробляємо (збагачений уран. - Ред.) з хорошою потужністю, і цей обсяг швидко зростає", - цитує його іранська інформагенція Isna. Атомна угода, підписана шістьма країнами з Іраном кілька років тому, передбачає, що країна може мати лише 300 кілограмів збагаченого урану, а рівень його збагачення не має перевищувати 3,67 відсотка.

Після того як США як один із підписантів угоди вийшли з неї 2018 року та наклали на Іран та його партнерів додаткові економічні санкції, Тегеран спочатку не вдавався до жодних кроків. Утім, влада в Тегерані неодноразово заявляла про намір поетапно скорочувати свої зобов'язання за ядерною угодою, якщо європейські країни, що досі залишаються сторонами атомної угоди, не зможуть забезпечити економічні інтереси Ірану. У липні у Тегерані повідомили про підвищення рівня збагачення урану до 4,5 відсотка. Для виробництва ядерної зброї необхідний уран, збагачений до 80-90 відсотків.

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Продовження існування ядерної угоди з Іраном залежить від того, чи буде він дотримуватися її умов, наголосили Берлін, Париж та Лондон після того, як Тегеран почав підвищувати рівень збагачення урану. (14.07.2019)

Якщо ядерної угоди з Іраном не дотримуватимуться усі сторони в повному обсязі, Тегеран й надалі зніматиме з себе зобов'язання за нею, заявив очільник МЗС країни Джавад Заріф. (03.08.2019)

Раніше європейські підписанти атомної угоди з Іраном домовилися докласти додаткових зусиль, щоб забезпечити Ірану ті економічні вигоди, яких він позбавлений в результаті американських санкцій. Зокрема, йдеться про повномасштабне розгортання механізму Instex, який дозволяє здійснювати розрахунки між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться їх проводити.

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи.

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