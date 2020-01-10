Іран вимагає від Заходу інформації щодо літака МАУ

Іранське управління цивільної авіації вимагає від США та Канади надання інформації щодо можливого обстрілу українського літака Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO). Перш ніж дійти будь-яких висновків, треба встановити факти, заявив у п'ятницю, 10 січня, очільник відомства Алі Абедсадех. Кожен повинен ставитись обережно до поширення таких відомостей політиками, наголосив іранський чиновник.

Як повідомлялось, ввечері 9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ, який 8 січня зазнав аварії поблизу Тегерана, був збитий іранською ракетою. У той же час президент США Дональд Трамп також заявив, що літак МАУ в Тегерані могли збити помилково.

Пізніше видання New York Times авторизувало відео, на якому видно, як в літак, який ймовірно злетів з аеропорту Тегерана, влучила ракета. Це відео на підтвердження влучення ракети в літак МАУ опублікувала й група розслідувачів Bellingcat.

Своєю чергою Іран назвав брехнею звинувачення в ураженні літака авіакомпанії МАУ ракетою, про що повідомлила держагенція IRNA з посиланням на заяву уряду країни.

Вранці 10 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) як причину авіакатастрофи в Тегерані не виключається, але станом на сьогодні не підтверджена. Він також звернувся до західних партнерів з проханням надати усі відповідні дані та докази у розпорядження комісії з розслідування аварії літака.

Дослідження "чорних скриньок"

Між тим іранська агенція ІRNA повідомила, що бортові самописці з літака МАУ досліджуватимуть уже в п'ятницю, 10 січня. Представники яких країн робитимуть це, не повідомляється.

Літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебували 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців.