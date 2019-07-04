 Іранський танкер затримали на 14 днів - у Тегерані погрожують відповіддю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

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Новини

Іранський танкер затримали на 14 днів - у Тегерані погрожують відповіддю

Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У Тегерані погрожують дзеркальними заходами: перехопити британський корабель.

Іран погрожує захопити британський корабель у відповідь на затримання танкера

Іран погрожує захопити британський корабель у відповідь на затримання танкера

Верховний суд Гібралтару у п'ятницю, 5 липня, дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів через підозри у порушенні ним режиму санкцій щодо перевезення нафти до Сирії. Про відповідне рішення суду повідомив уряд заморської території Великобританії.

"Генеральний прокурор отримав розпорядження Верховного суду Гібралтару продовжити термін затримання танкера Grace 1 на 14 днів", - йдеться у повідомленні уряду Гібралтару.

Тим часом в Ірані погрожують дзеркальними заходами. Колишній військовий командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохсен Резаї написав у соціальній мережі Тwitter, що "якщо Великобританія не звільнить іранський нафтовий танкер, то обов'язок влади - захопити британський нафтовий танкер".

За інформацією ЗМІ, на борту затриманого танкера перебували всього 28 осіб, серед них є українці, а також пакистанці та індійці. Точну кількість українців представники влади Гібралтару не назвали. Однак вони запевнили, що усіх членів екіпажу танкера допитують у якості свідків, а не підозрюваних.

Нагадаємо, 4 квітня в Гібралтарі було затримано іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. За даними сайту Marine Traffic, судно ходить під прапором Панами. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера і викликали британського посла до міністерства закордонних справ. 

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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