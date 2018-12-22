Інформаторку WikiLeaks Челсі Меннінг знову взяли під варту

Челсі Меннінг заарештували за відмову давати свідчення у справі про платформу WikiLeaks. Вона обіцяє залишатися вірною своїм принципам.
Колишню інформаторку інтернет-порталу WikiLeaks Челсі Меннінг заарештували в п'ятницю, 8 березня, після відмови дати свідчення у суді в Александрії, штат Вірджинія. Суддя Клод Хілтон заявив, що 31-річна Меннінг буде залишатися під вартою, доки не змінить своє рішення.
Напередодні Меннінг розповсюдила в соцмережах заяву, в якій припустила можливість свого арешту і пообіцяла залишатися вірною своїм принципам. "Я не братиму участі у секретному процесі, (…) який використовують для переслідування активістів за висловлення політичних думок", - цитує Меннінг агенція AFP.
В Александрії триває процес у справі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. У 2010-2011 роках на платформі були опубліковані близько 700 тисяч конфіденційних документів армії США про військові операції в Іраку й Афганістані, а також конфіденційні дипломатичні депеші. Їх передала WikiLeaks Меннінг, коли вона була ще чоловіком - військовослужбовцем Бредлі Меннінгом.
У травні 2010 року Меннінга заарештували, а в серпні 2013-го засудили до 35 років ув'язнення. Вже за ґратами Бредлі Меннінг зробив операцію зі зміни статі і став жінкою на ім'я Челсі. Тодішній президент США Барак Обама помилував Меннінг наприкінці другого терміну свого президенства, і вона вийшла на волю в травні 2017 року, провівши за ґратами загалом сім років. Нинішній президент США Дональд Трамп вважає помилкою звільнення Челсі Меннінг із в'язниці.
Президент США Барак Обама пом'якшив вирок колишній інформаторці Wikileaks Челсі Меннінг, яка була засуджена до 35 років ув'язнення за шпигунство і крадіжку секретних матеріалів. Вона вийде на свободу 17 травня. (18.01.2017)
Колишня інформаторка Wikileaks Челсі Меннінг вийшла на свободу після семи років у тюрмі, хоч була початково засуджена до 35 років ув'язнення. (17.05.2017)