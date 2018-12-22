 Інформаторку WikiLeaks Челсі Меннінг знову взяли під варту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

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Новини

Інформаторку WikiLeaks Челсі Меннінг знову взяли під варту

Челсі Меннінг заарештували за відмову давати свідчення у справі про платформу WikiLeaks. Вона обіцяє залишатися вірною своїм принципам.

Челсі Меннінг

Челсі Меннінг

Колишню інформаторку інтернет-порталу WikiLeaks Челсі Меннінг заарештували в п'ятницю, 8 березня, після відмови дати свідчення у суді в Александрії, штат Вірджинія. Суддя Клод Хілтон заявив, що 31-річна Меннінг буде залишатися під вартою, доки не змінить своє рішення.

Напередодні Меннінг розповсюдила в соцмережах заяву, в якій припустила можливість свого арешту і пообіцяла залишатися вірною своїм принципам. "Я не братиму участі у секретному процесі, (…) який використовують для переслідування активістів за висловлення політичних думок", - цитує Меннінг агенція AFP.

В Александрії триває процес у справі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. У 2010-2011 роках на платформі були опубліковані близько 700 тисяч конфіденційних документів армії США про військові операції в Іраку й Афганістані, а також конфіденційні дипломатичні депеші. Їх передала WikiLeaks Меннінг, коли вона була ще чоловіком - військовослужбовцем Бредлі Меннінгом.

У травні 2010 року Меннінга заарештували, а в серпні 2013-го засудили до 35 років ув'язнення. Вже за ґратами Бредлі Меннінг зробив операцію зі зміни статі і став жінкою на ім'я Челсі. Тодішній президент США Барак Обама помилував Меннінг наприкінці другого терміну свого президенства, і вона вийшла на волю в травні 2017 року, провівши за ґратами загалом сім років. Нинішній президент США Дональд Трамп вважає помилкою звільнення Челсі Меннінг із в'язниці.

 

DW.COM

Засуджена у США до 35 років тюрми інформаторка Wikileaks вийде на свободу

Президент США Барак Обама пом'якшив вирок колишній інформаторці Wikileaks Челсі Меннінг, яка була засуджена до 35 років ув'язнення за шпигунство і крадіжку секретних матеріалів. Вона вийде на свободу 17 травня. (18.01.2017)  

Інформаторка Wikileaks вийшла на свободу у США

Колишня інформаторка Wikileaks Челсі Меннінг вийшла на свободу після семи років у тюрмі, хоч була початково засуджена до 35 років ув'язнення. (17.05.2017)  

Ассанж: WikiLeaks і надалі боротиметься за прозорість урядів

Платформа WikiLeaks і надалі вестиме боротьбу за прозорість діяльності урядів та обстоюватиме право на свободу в інтернеті, пообіцяв засновник ресурсу Джуліан Ассанж. (19.05.2017)  

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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, який з 2012 року живе в еквадорському посольстві в Лондоні, скаржився на обмеження в користуванні інтернетом і телефоном, але суд не визнав порушення його прав.

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Колишня інформаторка Wikileaks Челсі Меннінг вийшла на свободу після семи років у тюрмі, хоч була початково засуджена до 35 років ув'язнення.

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