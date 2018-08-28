Інтереси "Опозиційного блоку" незаконно лобіювали в США

Лобіст українського "Опозиційного блоку" Семюел Паттен у п'ятницю, 31 серпня, визнав себе винним у тому, що він не зареєструвався іноземним агентом, щоб лобіювати на користь української партії. Як повідомляє AP, Семюел Паттен був діловим партнером колишнього російського консультанта екс-президента України Віктора Януковича Костянтина Килимника.

За даними суду, Паттен організовував зустрічі з конгресменами, а також допоміг українському олігарху придбати квиток на інавгурацію президента США Дональда Трампа. Паттену висунули звинувачення в порушенні закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), оскільки у 2014-2018 роках він приховано провадив лобістську діяльність на користь "Опозиційного блоку". Покаранням за таке правопорушення може бути ув'язнення на термін до п'яти років.

Паттен був діловим партнером Костянтина Килимника, котрий, у свою чергу, був партнером екс-глави передвиборного штабу президента США Пола Манафорта і проходить з ним у справі, що веде спецпрокурор Роберт Мюллер. За даними агентства AP, Килимника, який працював на екс-президента України Віктора Януковича та Партію регіонів, підозрюють у тісному контакті з російськими спецслужбами. Килимник, як раніше повідомляли ЗМІ, має громадянство Росії та України і пов'язаний з ГРУ Росії, однак він сам цей зв'язок заперечував.

Нагадаємо, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує імовірне втручання Росії у вибори президента США, у червні звинуватив Килимника і колишнього главу штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в спробах чинити тиск на свідків. За даними слідства, Килимник і Манафорт неодноразово зв'язувалися з двома свідками телефоном і через месенджер. Як підозрюють, вони намагалися схилити свідків до неправдивих свідчень щодо характеру їхньої спільної роботи в Україні.