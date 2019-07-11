 Інститут національної пам′яті оскаржив перейменування проспектів Бандери і Шухевича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

Інститут національної пам'яті оскаржив перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Український інститут національної пам'яті оскаржив перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві. Дата слухань наразі невідома.

Український націоналіст з портретом Степана Бандери

Український націоналіст з портретом Степана Бандери (фото з архіву)

Український інститут національної пам'яті (УІНП) у середу, 31 липня, подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на проспекти Степана Бандери і Романа Шухевича.

"Вважаємо, що судом першої інстанції під час розгляду справи по суті та прийняття рішення суду першої інстанції було неправильно застосовано норми матеріального права та порушено норми процесуального права, не доведено обставини, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, а висновки, викладені у рішенні суду першої інстанції, не відповідають обставинам справи", - йдеться в апеляційній скарзі, текст якої поширила прес-служба Інституту нацпам'яті.

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У межах декомунізації Київська міська рада перейменувала столичний Московський проспект на проспект Степана Бандери. (07.07.2016)

Рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери викликало жваву дискусію серед користувачів соцмереж. Своє ставлення висловили історики, журналісти, митці. (08.07.2016)

"Коли будуть слухання, поки що невідомо - ще термін на оскарження не минув. Очевидно, вже у вересні, не раніше", - розповів юрист УІНП Сергій Рябенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 25 червня Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

Директор УІНП Володимир В'ятрович, а також мер Києва Віталій Кличко заявили, що буде подана апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва. Кличко також повідомив про намір ухвалити в разі необхідності рішення про перейменування ще раз.

7 липня 2016 року Київська міська рада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери. 1 червня 2017 року Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича. 

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