Іноземці можуть знову вільно в'їжджати до України

Норма в постанові Кабінету міністрів України №641 про заборону в'їзду іноземців на територію України до 00:00 28 вересня припинила свою дію, тож з понеділка, 28 вересня, іноземним громадянам дозволено в'їзд в Україну. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Постанова, в якій також були прописані обмеження в'їзду іноземців, і далі діє. Це постанова уряду № 641. Водночас там була чітко прописана заборона в'їзду іноземців на територію нашої країни з 28 серпня до 00:00 28 вересня. Фактично цієї ночі ця норма про заборону в'їзду іноземцям в нашу країну припинила свою дію. Відтепер іноземцям в'їзд до нашої країни не заборонений", - повідомив Демченко в понеділок.

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За словами Демченка, окремих вимог до іноземців щодо самоізоляції або страхового полісу під час в'їзду в Україну наразі немає. "Ця норма припинила свою дію, тому якихось окремих моментів, які визначив би уряд щодо іноземців під час в'їзду в Україну на період карантину, наразі немає", - пояснив він.

Нагадаємо, що з 00:00 28 серпня до 00:00 28 вересня поточного року уряд України з метою недопущення поширення на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби COVID-19 заборонив в'їзд до країни іноземцям, визначивши перелік осіб, на яких ця заборона не поширюється. За цей період середні добові показники зараження коронавірусом в Україні зросли: якщо 28 серпня в Україні зафіксували 2438 нових випадків інфікування, то 28 вересня - 3130 випадків.