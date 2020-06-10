Індія та Китай обмінялися звинуваченнями через прикордонну сутичку

Індія та Китай у суботу, 20 червня, обмінялися звинуваченнями в порушеннях іншою стороною їхнього спільного де-факто кордону в гімалайському регіоні Ладакх, що призвели до кривавої сутички на початку тижня.

Зокрема, Нью-Делі звинуватило Пекін у тому, що китайська сторона намагалася звести споруди "прямо через лінію фактичного контролю", що розглядається в столиці Індії як лінія демаркації. Крім того, китайці не зважали на вимоги індійської сторони припинити ці будівельні роботи, наголошують у Нью-Делі, передає інформагенція Reuters. Індія не допустить жодних односторонніх змін спірного кордону, йдеться в заяві уряду Індії.

Пекін каже про "навмисну провокацію" індійців

Натомість речник МЗС КРН Чжао Ліцзянь звинуватив індійських війських у "навмисній провокації" в гімалайському прикордонному регіоні. У написаній ним серії дописів у соцмережі Twitter він також запевнив, що інцидент стався на китайському боці ділянки де-факто кордону, передає інформагенція dpa.

Читайте також: Стрілянина на кордоні Індії та Пакистану: четверо загиблих

Індійські війська "перетнули лінію фактичного контролю" і напали на китайських офіцерів і солдатів, котрі перебували там для переговорів, спровокувавши "запеклі фізичні сутички", запевнив Чжао.

Крім того, прессекретар китайського зовнішньополітичного відомства наголосив, що індійці з квітня цього року в односторонньому порядку прокладають дороги, а також будують мости та інші об'єкти в регіоні.

Кривавий інцидент

Сам інцидент стався у ніч на 16 червня. Тоді сутичка між китайськими та індійськими військовими переросла в бійку, під час якої у бік противників нерідко летіло каміння. Уряд у Нью-Делі визнав загибель як мінімум 20 індійських військовослужбовців. Ще понад 70 досі перебувають у лікарнях. Китайська сторона жодних даних про загиблих та постраждалих зі свого боку не публікувала.

Водночас, за даними ЗМІ, на які посилається інформагенція dpa, під час сутички загинуло близько 40 китайських військових.

1962 року між Китаєм і Індією виник збройний конфлікт через спірну територію в Гімалаях. Тоді переможцем вийшов Китай. Відтоді в цьому регіоні не раз фіксувалися інциденти, однак більшість з них завершилися без жертв і вирішувалися здебільшого шляхом переговорів. Досі демаркацію кордону так і не провели. Нещодавно свої послуги посередника в цьому конфлікті запропонував президент США Дональд Трамп, однак Пекін та Нью-Делі відмовилися від посередництва Трампа, нагадує dpa.