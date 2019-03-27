 Індія повідомила про збиття супутника ракетою з Землі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

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Новини

Індія повідомила про збиття супутника ракетою з Землі

У супутник, що перебував на навколоземній орбіті, влучила індійська ракета, запущена з Землі, повідомили в уряді країни. Індія стала четвертою країною світу, що має протисупутникову зброю, кажуть у Нью-Делі.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час телезвернення

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомляє про успішне випробування протисупутникової зброї

Індія спромоглася збити запущеною з Землі ракетою космічний апарат, що перебував на навколоземній орбіті. Про це в середу, 27 березня, повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в телевізійній промові.

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У своєму телевізійному зверненні Моді наголосив, що Індія стала четвертою країною світу після США, Росії та Китаю, котрі володіють протисупутниковою зброєю. "Індія заявила про себе як космічна міць", - зазначив керівник індійського уряду, цитує агенція новин Reuters. Моді також запевнив, що мета цієї збройної програми - гарантувати мир. 

Поки що на такі заяви з Нью-Делі ніяк не відреагували сусідні ядерні держави - Китай та Пакистан. З останнім у Індії нещодавно відбулося загострення протистояння через регіон Кашмір. Загалом з моменту оголошення незалежності від Великобританії 1947 року між Індією та Пакистаном вже тричі спалахували серйозні збройні конфлікти, нагадує Reuters.

Індія вже кілька десятиліть проводить свою власну космічну програму, що охоплює як створення власних ракет та супутників, так і запуск ракет-носіїв з території Індії.

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