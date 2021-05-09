Індійський океан – третій за розміром океан на Землі після Тихого та Атлантичного океанів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Індійський океан". Індійський океан обмежений на Сході Азією, Австралією та Тихим океаном, на заході - Африкою та Атлантичним океаном, на півночі – Азією, на півдні – Південним океаном, який оточує Антарктиду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.