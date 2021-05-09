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Індійський океан

Індійський океан – третій за розміром океан на Землі після Тихого та Атлантичного океанів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Індійський океан". Індійський океан обмежений на Сході Азією, Австралією та Тихим океаном, на заході - Африкою та Атлантичним океаном, на півночі – Азією, на півдні – Південним океаном, який оточує Антарктиду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Відпрацьований ступінь китайської ракети впав у Індійський океан

Відпрацьований ступінь китайської ракети впав у Індійський океан 09.05.2021

Побоювання щодо падіння уламків відпрацьованого ступеня китайської ракети на населені райони не справдилися. Ракета вивела на орбіту базовий модуль майбутньої орбітальної станції Китаю.
Танкер, що сів на мілину поблизу Маврикію, розколовся надвоє

Танкер, що сів на мілину поблизу Маврикію, розколовся надвоє 16.08.2020

Японський танкер, що у липні сів на мілину на кораловому рифі біля Маврикію, розколовся на дві частини. З нього витікає нафта.
Десятки країн пропонують Індонезії допомогу після стихійного лиха

Десятки країн пропонують Індонезії допомогу після стихійного лиха 01.10.2018

Після руйнівного землетрусу та цунамі багато країн і організацій запропонували Індонезії допомогу. У багатьох районах країни досі тривають пошуково-рятувальні роботи.
На Шрі-Ланці запровадили надзвичайний стан

На Шрі-Ланці запровадили надзвичайний стан 06.03.2018

Унаслідок сутичок між буддистами та мусульманами в центральній частині Шрі-Ланки влада острівної держави запровадила режим надзвичайного стану на 10 днів.
На Мальдівах запровадили надзвичайний стан

На Мальдівах запровадили надзвичайний стан 05.02.2018

Президент Мальдівів Абдулла Ямін оголосив двотижневий режим надзвичайного стану в республіці. На такий крок він пішов після рішення верховного суду країни звільнити кількох політичних лідерів.
Уламок зниклого літака рейсу MH370 знайшли на Маврикії

Уламок зниклого літака рейсу MH370 знайшли на Маврикії 07.10.2016

Посадовці Малайзії та Австралії підтвердили, що знайдений у травні шматок крила є частиною зниклого у 2014 році літака. Місце, де сталася катастрофа, і досі шукають.
ЗМІ: Пілот MH370 відпрацьовував фатальний маршрут на домашньому симуляторі

ЗМІ: Пілот MH370 відпрацьовував фатальний маршрут на домашньому симуляторі 23.07.2016

Слідчі припускають, що пілот рейсу MH370 навмисно спрямував літак в океан, вчинивши самогубство і убивши всіх пасажирів лайнера.
В Австралії припусткають, що літак рейсу MH370 знайти не вдасться

В Австралії припусткають, що літак рейсу MH370 знайти не вдасться 17.05.2016

За більш ніж два роки пошукової операції знайшли лише п'ять уламків літака. У червні пошуки можуть завершити.
Підводні пошуки зниклого в Індійському океані малайзійського літака відновлено

Підводні пошуки зниклого в Індійському океані малайзійського літака відновлено 06.10.2014

У віддаленій ділянці Індійського океану відновлено пошуки літака малайзійських авіаліній MH370. Авіалайнер зник більше шести місяців тому з 239 людьми на борту.
Порятунок островів: Мальдіви намагаються триматися на воді

Порятунок островів: Мальдіви намагаються триматися на воді 07.12.2010

Уже через кілька десятків років Мальдівські острови можуть щезнути з поверхні землі. Причина – спричинений глобальним потеплінням підйом рівня океану. Але острівна держава не збирається ставати жертвою стихії.
Система раннього попередження: німецька допомога Індонезії

Система раннього попередження: німецька допомога Індонезії 14.03.2005

Індонезія отримає від Німеччини систему раннього попередження про цунамі. Протокол, який засвідчує ці наміри підписала в понеділок німецький міністр науки Едельґард Бульман під час візиту до Джакарти.