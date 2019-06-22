Інвестори позиваються до Daimler на 896 мільйонів євро через "дизельний скандал"

Інвестори вимагають від німецького автомобільного концерну Daimler 896 мільйонів євро компенсації за збитки у зв'язку з "дизельним скандалом". Про це йдеться у заяві адвокатського бюро Tilp Litigation, що від імені 219 інвесторів пред'явило позов до автовиробника в земельному суді Штутгарта, повідомляє у вівторок, 7 січня, агенція AFP.

У позові, зареєстрованому в суді наприкінці грудня, інвестори закидають Daimler "порушення зобов'язань на ринку капіталу" і втрату вартості їхніх акцій.

Як зазначили в адвокатському бюро, Daimler мав нелегальне устаткування на своїх дизельних автомобілях і "приховав пов'язані з цим ризики та витрати для ринку капіталу". Також концерн "ввів в оману" своїх інвесторів, через що ті "купували акції Daimler занадто дорого".

До позову приєдналися банки, корпорації та фонди з Європи, Північної Америки, Азії та Австралії, додає юридична фірма. Йдеться про купівлю акцій між 10 липня 2012 року та 20 червня 2018 року. Під час цієї "дезінформаційної фази" ціна акцій Daimler знизилася з понад 90 до нижче 60 євро, зазначається у заяві.

Тим часом у Daimler заявили, що про позов не знають. "Ми вважаємо відомі нам позови необґрунтованими і захищатимемося від звинувачень усіма законними засобами", - заявила речниця компанії.

Нагадаємо, у квітні 2019 року німецьке Федеральне відомство автотранспорту (KBA) заявило про підозру Daimler у маніпулюванні даними про вміст вихлопів. Ідеться про приблизно 60 тисяч екземплярів моделі Mercedes-Benz GLK із дизельним двигуном. Програмне забезпечення дозволяло на випробувальних стендах занижувати показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Маніпулятивне програмне забезпечення було виявлене наприкінці 2018 року. Подальші перевірки лише посилили підозри відомства.