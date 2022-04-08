Інвестиції

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Під час воєнного стану підприємці в Україні змушені пристосовуватися до нових реалій. Про відносини бізнесу і держави, а також про перспективи відновлення після війни - інтерв'ю DW з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком.
Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? 2021-ий був рекордним у зростанні вартості квадратного метра, а нині стрімке подорожчання квартир припинилося. Українці злякалися Путіна і не хочуть інвестувати в житло чи є інші причини?
Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?