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Інвестиції

G7 забороняє інвестиції у ключові сектори економіки Росії

G7 забороняє інвестиції "у ключові сектори" економіки Росії 08.04.2022

Нові санкції Великої сімки також торкнуться держкомпаній, які виступають "основним драйверами" російської економіки, та військово-промислового комплексу РФ.
Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера 23.03.2022

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам і наближає відмову Європи від двигунів внутрішнього згоряння.
Бізнес-омбудсмен: Війна докорінно змінила відносини бізнесу та держави

Бізнес-омбудсмен: Війна докорінно змінила відносини бізнесу та держави 21.03.2022

Під час воєнного стану підприємці в Україні змушені пристосовуватися до нових реалій. Про відносини бізнесу і держави, а також про перспективи відновлення після війни - інтерв'ю DW з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком.

У фінустановах Багам майже 3 мільярди доларів, пов'язаних із росіянами

У фінустановах Багам майже 3 мільярди доларів, пов'язаних із росіянами 20.03.2022

Центробанк Багам проаналізував обсяг активів російських осіб у банках та трастових компаніях під його юрисдикцією. Йдеться майже три мільярди доларів.

Зеленський і мільярдер Бренсон обговорили проєкти в Україні

Зеленський і мільярдер Бренсон обговорили проєкти в Україні 22.02.2022

Під час відеоконференції президент України Володимир Зеленський та британський мільярдер Річард Бренсон обговорили трансформацію прифронтових територій, гуманітарні проєкти та космічну галузь.
Джо Байден підписав указ про санкції проти ДНР та ЛНР

Джо Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР" 22.02.2022

Президент США наклав санкції у відповідь на визнання РФ самопроголошених "ЛДНР", якими зокрема заборонив нові інвестиції та фінансову діяльність представників США на тимчасово непідконтрольних територіях.

Україна опустилася в рейтингу економічних свобод

Україна опустилася в рейтингу економічних свобод 16.02.2022

Україна зайняла передостаннє місце серед європейських країн в рейтингу економічних свобод Economic Freedom Index-2022. За рік показники країни погіршилися на три позиції.

Ціни на нерухомість в Україні: як загроза війни з Росією впливає на квартирне питання? (11.02.2022) 11.02.2022

Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? 2021-ий був рекордним у зростанні вартості квадратного метра, а нині стрімке подорожчання квартир припинилося. Українці злякалися Путіна і не хочуть інвестувати в житло чи є інші причини?

Київ безпечніший за Сідней - чому чимало іноземців лишаються в Україні

"Київ безпечніший за Сідней" - чому чимало іноземців лишаються в Україні 31.01.2022

Поки посольства західних країн евакуюють з України родини дипломатів і частину персоналу, чимало іноземців їхати не збираються. DW поспілкувалася з деякими з тих, хто лишається попри всі страхи війни з Росією.
Німеччина зосередиться на економічній стабілізації України - Бербок

Німеччина зосередиться на економічній стабілізації України - Бербок 24.01.2022

Для уряду Німеччини зараз важливо передусім зосередитися на "економічній стабілізації" України та подбати, щоб нинішнє напруження не відлякувало інвестиції, вважає глава МЗС ФРН Анналена Бербок.
Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео) 24.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів?

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати майбутнім пенсіонерам (21.01.2022) 21.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?

У Єврокомісії повідомили, з чим Олівер Варгеї їде в Україну

У Єврокомісії повідомили, з чим Олівер Варгеї їде в Україну 21.01.2022

Єврокомісар Олівер Варгеї відвідає Україну 26-27 січня. У Єврокомісії повідомили, що він говоритиме про підтримку Євросоюзом економічного зростання України, а також її стійкості до гібридних загроз.
Дуда ветував законопроєкт, що обмежує неєвропейські інвестиції в польські ЗМІ

Дуда ветував законопроєкт, що обмежує неєвропейські інвестиції в польські ЗМІ 27.12.2021

Анджей Дуда ветував законопроєкт про медіа, який викликав критику, передусім з боку США.
Шостий саміт Східного партнерства: гроші від ЄС замість перспективи

Шостий саміт "Східного партнерства": гроші від ЄС замість перспективи 15.12.2021

Після кількох перенесень ЄС проведе шостий саміт "Східного партнерства" у Брюсселі. Чого Україні від нього очікувати та як Євросоюз намагається вдихнути життя у "Східне партнерство".
Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату

Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату 13.12.2021

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, представляючи бюджет, зазначив, що подібні вкладення необхідні та пропорційні.
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