Імунітет від зараження омікроном кращий за щеплення? Дані вчених

Чи є антитіла до коронавірусу, які виробилися в організмі природним шляхом, тобто після перенесеного зараження, більш ефективним захистом від COVID-19, ніж "штучний" імунітет внаслідок вакцинації?

Відповісти на це запитання однозначно неможливо. Вчені вважають, що все залежить від того, на який варіант SARS-CoV-2 перехворіла людина і коли сталося зараження.

Що з'ясували вчені про імунітет після зараження коронавірусом

До появи омікрона вчені виходили з того, що після перенесеного зараження - незалежно від варіанта SARS-CoV-2 - в організмі людини виробляється імунітет, який можна порівняти з тим, що формується після однієї дози вакцини. Це стверджує, зокрема, глава відділення інфекційних захворювань Університетської клініки Гамбург-Еппендорф Юліан Шульце цур Віш (Julian Schulze zur Wiesch). Вважалося, що пацієнти, які перехворіли на коронавірус, протягом декількох місяців зберігають імунітет до SARS-CoV-2, а слабшати він починає за 4-6 місяців після одужання.

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У жовтні 2021 року Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) у США опублікували дослідження, в якому стверджувалося, що ризик зараження коронавірусом у невакцинованих дорослих пацієнтів, які хворіли на COVID-19 три-шість місяців тому, у п'ять разів вищий, ніж у вакцинованих людей, які не інфікувалися раніше SARS-CoV-2.

У цьому дослідженні, однак, взяли до уваги лише дані тих пацієнтів, які потребували госпіталізації. Отримані результати не можна узагальнено застосовувати до тих інфікованих, які не потребували лікування у госпіталі, наголошувалося в документі.

Цікаво, що трохи раніше, у серпні 2021 року, в Ізраїлі оприлюднили дослідження із повністю протилежним результатом. Тоді вчені з'ясували, що у пацієнтів, які щепилися вакциною BioNTech/Pfizer і не хворіли раніше на коронавірус, ризик заразитися варіантом дельта в 13 разів вищий, ніж у тих, хто вже перехворів на ковід, але не робив щеплення.

Це дослідження, яке поки що не пройшло рецензування, вважається на сьогодні наймасштабнішим серед тих, де порівнюють природній імунітет з імунітетом, набутим після щеплення. Якщо в дослідженні CDC у США взяли участь 7000 пацієнтів лікарень, ізраїльські вчені оцінили дані 30 000 пацієнтів національної системи охорони здоров'я.

Вік пацієнта та ймовірність зараження

Як пояснив в інтерв'ю DW інфекціоніст Юліан Шульце цур Віш, імунна відповідь організму залежить від багатьох факторів: часу зараження, варіанта SARS-CoV-2, використаної вакцини, наявності бустерного щеплення, і, звичайно, загального стану імунної системи.

Сертифікат про отримання трьох щеплень від коронавірусу

Наукові дослідження також підтверджують, що можливість повторного зараження залежить і від віку пацієнта. У вересні 2021 року у США з'явилося дослідження, проведене за участю літніх людей. У них, як з'ясували вчені, щеплення мРНК-вакциною забезпечує ефективніший захист від інфікування, госпіталізації та летального результату, ніж перенесене раніше зараження коронавірусом. А у пацієнтів віком до 65 років захист після щеплення - приблизно такий самий, як і внаслідок перенесеного раніше зараження.

Це дослідження також не пройшло процес рецензування. Крім того, його автори визнали, що раніше отримували фінансову підтримку компанії Pfizer.

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У березні 2021 року в Данії провели дослідження, засноване на даних, зібраних наприкінці 2020 року, тобто в період другої хвилі пандемії, коли вакцини ще були недоступні. Воно продемонструвало: у молодих людей, які перехворіли на коронавірус під час першої хвилі, рівень захисту від повторного зараження становив приблизно 80 відсотків. Водночас у пацієнтів віком від 65 років ефективність імунітету, виробленого при минулому зараженні, сягала лише 47 відсотків.

А якщо перехворів на омікрон?

Хвиля заражень омікроном почалася зовсім нещодавно, тому ще немає солідних даних щодо якості імунітету, який виробляється організмом після боротьби з цією інфекцією. Ймовірно, він буде таким самим, як й імунітет до інших варіантів SARS-CoV-2, вважає Шульце цур Віш. Це означає, що у людини, яка перехворіла на омікрон, протягом декількох місяців після одужання, ризик повторного зараження, ймовірно, буде низьким.

Тим часом, враховуючи високу заразність омікрона, організму потрібен вищий рівень антитіл для запобігання інфікування ним, наголошує експерт. Імунітет, вироблений після двох щеплень або зараження одним із попередніх варіантів SARS-СoV-2, наприклад, альфою або дельтою, може і не захистити від нового зараження, попереджає Шульце цур Віш. Так, у грудні 2021 року вчені з Імперського коледжу Лондона опублікували результати дослідження, згідно з якими "природний" імунітет, що виробився в організмі після зараження одним із попередніх варіантів коронавірусної інфекції, забезпечує захист від омікрона на рівні 19 відсотків.

Що таке "супер-імунітет"

З точки зору Шульце цур Віша, найефективніший захист забезпечує "суміш імунітетів", наприклад, де два перші щеплення, а потім бустерна доза були зроблені різними вакцинами. Про це свідчать і дані дослідження, проведеного у 2021 році у Німеччині серед працівників системи охорони здоров'я.

Інші дослідження показали, що найкращий імунітет спостерігається у пацієнтів, які перехворіли на коронавірус і зробили два щеплення. Вчені назвали цей феномен "гібридним", або "супер-імунітетом".

Що стосується кількості антитіл, то, за одними даними, після хвороби у важкій формі вона збільшується, за іншими, - залишається незмінною. Усі ці висновки, однак, були зроблені без урахування омікрон-варіанта коронавірусу, нагадує Шульце цур Віш. Тим, хто не інфікувався цією мутацією протягом останніх двох тижнів, щеплення від коронавірусу якнайкраще допоможе захиститись від COVID-19, а також не сприяти зараженню інших, вважає він.

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