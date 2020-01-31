Імпічмент Трампа: Сенат США відмовився викликати свідків

Сенат США в п'ятницю, 31 січня, відхилив прохання представників Палати представників Конгресу про виклик свідків у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Інформаційне агентство AFP пише, що таке рішення сенаторів свідчить про високу вірогідність виправдання Трампа вже на наступному тижні, коли буде ухвалюватися вердикт Сенату у справі про імпічмент.

У Сенаті не вистачило два голоси

Попри те, що прохання "менеджерів імпічменту", які представляють у Сенаті США позицію Палати представників американського Конгресу, підтримали двоє сенаторів-республіканців, їхніх голосів забракло, аби ухвалити рішення про виклик свідків. Із 51 голосами "проти" та 49 голосами "за" республіканська більшість змогла уникнути розвитку подій, проти якого виступали захисники Трампа.

Двома представниками Республіканської партії США, які пішли проти волі своїх однопартійців, виявилися Мітт Ромні, що представляє штат Юта, та Сьюзан Коллінз від Мейну. Але для досягнення більшості демократичній меншості у Сенаті, що складається з 47 сенаторів, бракувало ще двох голосів.

Голосування за імпічмент наступної середи

Також сенатори ухвалили провести заключні виступи "менеджерів імпічменту" та захисників Трампа в понеділок, 3 січня, та винести своє остаточне рішення у справі вже в середу, 5 січня. Таким чином голосування за імпічмент відбудеться вже після традиційної промови "про стан справ у державі", яку Трамп зачитає перед Конгресом США у вівторок, 4 січня.

Провал голосування за виклик свідків у Сенаті США відкриває шлях до виправдання Дональда Трампа

Для того, аби Сенат підтримав звинувачення Палати представників на адресу Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу, необхідно зібрати дві третини голосів сенаторів. Враховуючи те, що за виклик свідків не проголосувало навіть половини складу Сенату США, очікується, що наступної середи сенатори виправдають Трампа.

"Велика трагедія" імпічменту

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер назвав рішення сенаторів великою трагедією. "Америка запам'ятає цей день - день, коли Сполучені Штати Америки ухилилися від відповідальності та правди і натомість погодились на фіктивний судовий процес", - зазначив Шумер. Його колеги по Демократичній партії наполягали на тому, що судовий процес без свідків не може вважатися справжнім судовим процесом.

За словами лідера сенатської республіканської більшості Мітч Макконнелл, натомість, заявив, що "менеджери імпічменту" вже представили достатньо інформації, аби розкрити свою позицію, і жодної потреби у подальших свідченнях немає.