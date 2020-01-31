 Імпічмент Трампа: Сенат США відмовився викликати свідків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Імпічмент Трампа: Сенат США відмовився викликати свідків

Сенат США вирішив не викликати свідків у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Сенатори винесуть свій вердикт наступної середи.

Сенат США голосуватиме за імпічмент Трампа вже наступної середи

Сенат США голосуватиме за імпічмент Трампа вже наступної середи

Сенат США в п'ятницю, 31 січня, відхилив прохання представників Палати представників Конгресу про виклик свідків у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Інформаційне агентство AFP пише, що таке рішення сенаторів свідчить про високу вірогідність виправдання Трампа вже на наступному тижні, коли буде ухвалюватися вердикт Сенату у справі про імпічмент.

У Сенаті не вистачило два голоси

Попри те, що прохання "менеджерів імпічменту", які представляють у Сенаті США позицію Палати представників американського Конгресу, підтримали двоє сенаторів-республіканців, їхніх голосів забракло, аби ухвалити рішення про виклик свідків. Із 51 голосами "проти" та 49 голосами "за" республіканська більшість змогла уникнути розвитку подій, проти якого виступали захисники Трампа.

Двома представниками Республіканської партії США, які пішли проти волі своїх однопартійців, виявилися Мітт Ромні, що представляє штат Юта, та Сьюзан Коллінз від Мейну. Але для досягнення більшості демократичній меншості у Сенаті, що складається з 47 сенаторів, бракувало ще двох голосів.

Голосування за імпічмент наступної середи

Також сенатори ухвалили провести заключні виступи "менеджерів імпічменту" та захисників Трампа в понеділок, 3 січня, та винести своє остаточне рішення у справі вже в середу, 5 січня. Таким чином голосування за імпічмент відбудеться вже після традиційної промови "про стан справ у державі", яку Трамп зачитає перед Конгресом США у вівторок, 4 січня.

Провал голосування за виклик свідків у Сенаті США відкриває шлях до виправдання Дональда Трампа

Провал голосування за виклик свідків у Сенаті США відкриває шлях до виправдання Дональда Трампа

Для того, аби Сенат підтримав звинувачення Палати представників на адресу Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу, необхідно зібрати дві третини голосів сенаторів. Враховуючи те, що за виклик свідків не проголосувало навіть половини складу Сенату США, очікується, що наступної середи сенатори виправдають Трампа.

"Велика трагедія" імпічменту

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер назвав рішення сенаторів великою трагедією. "Америка запам'ятає цей день - день, коли Сполучені Штати Америки ухилилися від відповідальності та правди і натомість погодились на фіктивний судовий процес", - зазначив Шумер. Його колеги по Демократичній партії наполягали на тому, що судовий процес без свідків не може вважатися справжнім судовим процесом.

За словами лідера сенатської республіканської більшості Мітч Макконнелл, натомість, заявив, що "менеджери імпічменту" вже представили достатньо інформації, аби розкрити свою позицію, і жодної потреби у подальших свідченнях немає.

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

USA Amtsenthebungsverfahren Trump

Імпічмент Трампа: Сенат США може завершити процедуру вже в п'ятницю 31.01.2020

Сенат США 31 січня має вирішити, чи викликати свідків для розгляду справи імпічменту президента Дональда Трампа. Якщо від додаткових свідчень відмовляться, сенатори мають винести своє рішення у справі.

USA, Washington: Der Vorsitzende des House Intelligence Committee, Schiff, spricht während des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump

У Сенаті США завершують представляти звинувачення проти Трампа 24.01.2020

П'ятниця, 24 січня, стане третім і останнім днем представлення аргументів звинувачення у справі про імпічмент Дональда Трампа у Сенаті США.

USA Verhärtete Fronten im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump | Übersicht

Сенат США ухвалив регламент розгляду імпічменту Трампа 22.01.2020

У Сенаті США затвердили правила розгляду питання про оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

Завод Південмаш. Економіка України зростає швидше, ніж світова? (picture alliance/dpa/epa/M. Markiv)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова?

Економіка України зростає швидше, ніж у світова. Про це Олексій Гончарук заявив у Давосі. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  