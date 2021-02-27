На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Яшин". Ілля Яшин – російський опозиційний політик.

Після убивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова Ілля Яшин разом з групою експертів продовжив роботу над доповіддю "Путін. Війна", в якій ідеться про агресію Росії проти України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.