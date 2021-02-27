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Ілля Яшин

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Яшин". Ілля Яшин – російський опозиційний політик.

Після убивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова Ілля Яшин разом з групою експертів продовжив роботу над доповіддю "Путін. Війна", в якій ідеться про агресію Росії проти України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Москві вшановують пам'ять убитого шість років тому Бориса Нємцова

У Москві вшановують пам'ять убитого шість років тому Бориса Нємцова 27.02.2021

У Москві проходить церемонія покладання квітів на місці вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту. Поліція не перешкоджає проведенню акції.
Протести у Москві: ЦВК РФ відмовила опозиції у перенесенні міських виборів

Протести у Москві: ЦВК РФ відмовила опозиції у перенесенні міських виборів 12.08.2019

Центральна виборча комісія Росії відмовилася перенести московські вибори та забезпечити в них участь незалежних кандидатів, як вимагає опозиція. Активісти готують нову акцію протесту на 17 серпня.
В опозиціонерів у Москві провели обшуки напередодні мітингу

В опозиціонерів у Москві провели обшуки напередодні мітингу 27.07.2019

Слідчі прийшли з обшуками додому до Іллі Яшина, у штаб Дмитра Гудкова, до батьків Костянтина Янкаускаса і низки інших незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму.
У Москві під час протестів затримали десятки людей

У Москві під час протестів затримали десятки людей 14.07.2019

Під час акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму правоохоронці затримали кілька десятків людей. Повідомляється, що поліція застосовувала силу.

Московський депутат: Росії слід відмовитись від ідеї прийти й забрати шматок землі у сусідів (відео) 10.10.2017

Голова районної ради у Москві Ілля Яшин та інші політики й експерти долучились до Форуму Бориса Нємцова у Берліні, щоб замислитись над майбутнім Росії.

Форум Бориса Нємцова: якою буде Росія майбутнього (10.10.2017) 10.10.2017

Якою буде Росія майбутнього? Яка роль молодого покоління? Як нормалізувати відносини з Євросоюзом? Про це говорили учасники Форуму Бориса Нємцова в Берліні.
Російський суд визнав п'ятьох осіб винними в убивстві Нємцова

Російський суд визнав п'ятьох осіб винними в убивстві Нємцова 29.06.2017

Усіх підсудних у справі вбивства Бориса Нємцова визнано винними у вчиненні злочину. Соратник убитого опозиціонера заявив, що справу розкритою вважати не можна, адже замовників не названо.
Тисячі росіян вийшли на марш пам'яті Бориса Нємцова

Тисячі росіян вийшли на марш пам'яті Бориса Нємцова 26.02.2017

Учасники заходу вийшли на марш з антикремлівськими гаслами. Московська поліція затримала кількох осіб.

Яшин про Кадирова: Путін виростив монстра (відео)

Яшин про Кадирова: "Путін виростив монстра" (відео) 23.02.2016

Російський опозиціонер Ілля Яшин розповів про наслідки того, що Володимир Путін дав Рамзану Кадирову повну свободу керувати Чечнею в обмін на придушення сепаратистських настроїв.

Яшин про Кадирова: "Путін виростив монстра" (23.02.2016) 23.02.2016

У Москві оприлюднено аналітичну доповідь "Загроза національній безпеці", присвячену діяльності глави Чечні Рамзана Кадирова. Російський опозиціонер Ілля Яшин розповів про наслідки того, що Путін дав Кадирову повну свободу керувати Чечнею в обмін на придушення сепаратистських настроїв.
Яшин вимагає відставки Кадирова та притягнення його до кримінальної відповідальності

Яшин вимагає відставки Кадирова та притягнення його до кримінальної відповідальності 23.02.2016

Російський опозиціонер Ілля Яшин презентував доповідь "Загроза національній безпеці", присвяченій аналізу ситуації Чечні та, зокрема, причетності Рамзана Кадирова до злочинів.
Доповідь Яшина: Війська Кадирова не залежать від федеральної влади РФ

Доповідь Яшина: Війська Кадирова не залежать від федеральної влади РФ 22.02.2016

Російський опозиціонер Ілля Яшин підготував до річниці загибелі Бориса Нємцова доповідь, яка містить окремий розділ про підконтрольну особисто Рамзану Кадирову армію чеченських "бойовиків".

Ілля Яшин пішов у народ 01.09.2015

ПАРНАС бере участь у місцевих виборах у Костромській області – єдиній, де опозицію допустили до виборів.

Вибухи під Радою. Що кажуть Європа та США? - DW Новини (1.09.2015) 01.09.2015

Чи заблокують у Росії Google та Facebook? Критик путінського режиму Ілля Яшин бореться на виборах у Костромі.
Ілля Яшин: За кожне слово доповіді Путін. Війна ми готові відповісти в суді

Ілля Яшин: За кожне слово доповіді "Путін. Війна" ми готові відповісти в суді 13.05.2015

В інтерв’ю DW соратник Бориса Нємцова розповів, що більшість анонімних джерел оприлюдненої напередодні доповіді про війну в Україні - офіційні російські структури.

Вбивство Нємцова: У пошуку слідів - до Ярославля 12.03.2015

За день до вбивства Борис Нємцов занотував, що десантники із Ярославльської області повідомили його про загибель 17 російських солдат в Україні. Кореспондент DW Маркус Реєр відправився за триста кілометрів від Москви, щоб знайти можливі сліди убивць опозиціонера.
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