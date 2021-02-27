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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Яшин". Ілля Яшин – російський опозиційний політик.
Після убивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова Ілля Яшин разом з групою експертів продовжив роботу над доповіддю "Путін. Війна", в якій ідеться про агресію Росії проти України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Москві оприлюднено аналітичну доповідь "Загроза національній безпеці", присвячену діяльності глави Чечні Рамзана Кадирова. Російський опозиціонер Ілля Яшин розповів про наслідки того, що Путін дав Кадирову повну свободу керувати Чечнею в обмін на придушення сепаратистських настроїв.
За день до вбивства Борис Нємцов занотував, що десантники із Ярославльської області повідомили його про загибель 17 російських солдат в Україні. Кореспондент DW Маркус Реєр відправився за триста кілометрів від Москви, щоб знайти можливі сліди убивць опозиціонера.