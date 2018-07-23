Ізраїль перехопив судно активістів на шляху до Сектора Гази

Військово-морські сили Ізраїлю перехопили в неділю, 29 липня, в Середземному морі судно, яке намагалося прорвати морську блокаду Сектора Гази, інформує агенція AP з посиланням на військове відомство Ізраїлю. Повідомляється, що пропалестинських активістів, котрі перебували на борту судна, поінформували про те, що вони "порушують законний режим морської блокади", і що гуманітарна допомога, котру вони намагаються доставити до Сектора Гази, може бути передана іншими шляхами.

Коаліція "Флотилія свободи", котра об'єднує пропалестинські і ісламські благодійні організації світу, заявила у своєму Twitter, що їхнє судно було "захоплене" ізраїльтянами. Як повідомила агенція AFP, судно відбуксували до міста Ашдод. На борту судна "Флотилії свободи" перебували активісти з 14 країн. Вони намагалися доправити вантаж медикаментів до Сектору Гази.

Це вже не перший конфлікт між "Флотилією свободи" та ізраїльською стороною. Нагадаємо, що в 2010 році пропалестинські активісти з 37 країн спробували потрапити на судні Mavi Maramara до Сектору Гази, прорвавши морську блокаду, встановлену Ізраїлем. Тоді "Флотилія свободи" так само мала на меті доставити гуманітарну допомогу палестинцям. Ізраїльські військові штурмували судно. Внаслідок зіткнень на борту загинули дев'ять турецьких активістів. Інцидент спричинив різке погіршення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Туреччиною.