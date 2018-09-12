 Ізраїль, Кіпр і Греція працюють над проєктом поставок природного газу в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

Ізраїль, Кіпр і Греція працюють над проєктом поставок природного газу в ЄС

Після зустрічі в Афінах міністри трьох країн висловили надію на швидке підписання договору про прокладання газопроводу. Проєкт передбачає транспортування газу зі Східного Середземномор'я.

Газове родовище Тамар у Середземному морі (фото з архіву)

Газове родовище "Тамар" у Середземному морі (фото з архіву)

Ізраїль, Кіпр і Греція рішуче налаштовані транспортувати в Європу природний газ зі східної частини Середземного моря. Грецький міністр охорони навколишнього середовища та енергетики Костіс Хадзідакіс підтвердив тісну співпрацю трьох держав після зустрічі зі своїм кіпрським та ізраїльським колегою. Переговори завершилися в Афінах в середу, 7 серпня.

"Ми сподіваємося, що незабаром зможемо підписати відповідний договір", - підкреслив ізраїльський міністр енергетики Юваль Штайніц. Він особливо відзначив значимість проєкту для Європи.

DW.COM

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Кілька років тому на сході Середземного моря у ізраїльських берегів були виявлені великі запаси природного газу. Проєкт передбачає будівництво газопроводу для його транспортування спочатку на Кіпр, потім на грецький острів Крит і на материкову частину Греції. Учасники афінських переговорів допустили участь Єгипту в енергетичному проєкті.

Агентство dpa зазначає, що тристоронній проєкт може мати велике значення і в контексті прагнення Євросоюзу диверсифікувати поставки газу в Європу і стати більш незалежним у цьому питанні від Росії.

"Північний потік-2", Газова директива ЄС і загроза санкцій США

У квітні Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Газової директиви ЄС, тим самим поширюючи європейські норми, зокрема, на споруджуваний газопровід "Північний потік-2". Він передбачає поставки російського газу в Євросоюз.

Поправки передбачають чотири основні вимоги. Зокрема, заборона на транспортування газу тією ж компанією, яка видобуває і продає "блакитне паливо". Оператор газопроводу - Nord Stream 2 AG - не відповідає цій вимозі. Друга вимога - доступ третіх компаній до "Північного потоку-2". Крім того, конкурентні тарифи на транспортування газу буде встановлювати німецький регулятор, і газопровід повинен буде працювати прозоро, зокрема в питанні безпеки поставок.

У травні члени Сенату США Тед Круз і Джинн Шейхін підготували міжпартійний законопроект, що передбачає введення санкцій проти компаній і фізичних осіб, що беруть участь в прокладанні "Північного потоку-2" дном Балтійського моря. У липні комітет Сенату з міжнародних відносин схвалив документ. Наступним кроком стане голосування в обох палатах Конгресу.

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