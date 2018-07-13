 Ізраїль заявив про збиття сирійського військового літака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

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Новини

Ізраїль заявив про збиття сирійського військового літака

Військові Ізраїлю заявили, що збили над Голанськими висотами сирійський військовий літак, котрий порушив повітряний простір країни. Сирійська сторона не підтвердила, що літак було збито.

Ізраїльські військові на Голанських висотах

Ізраїльські військові на Голанських висотах

Ізраїльська протиповітряна оборона збила сирійський військовий літак. Про це заявили збройні сили Ізраїлю. Інцидент стався у вівторок, 24 липня. За словами ізраїльської сторони, літак порушив повітряний простір країни, залетівши у нього на два кілометри.

Військові Ізраїлю моніторили наближення сирійського військового літака Су, модель якого не вказується, і збили його двома ракетами Patriot.

Це сталося у той самий день, коли урядові війська Сирії досягли кордону зони сил ООН зі спостереження за роз'єднанням на Голанських висотах. За даними агенції AP, цей військовий літак Сирії став першим, який ізраїльські війська збили за останні чотири роки.

Водночас сирійська сторона підтвердила, що Ізраїль атакував їхній військовий літак, однак не вказала, чи його було збито, повідомляє Reuters з посиланням на сирійську інформагенцію SANA.

Згодом ізраїльські військові заявили, що літак упав на території Голанських висот.

Нагадаємо, що Ізраїль захопив 1200 квадратних кілометрів Голанських висот у Сирії під час Шестиденної війни у 1967 році, згодом анексувавши цю територію. Вона досі залишається під ізраїльським контролем, хоча ця анексія не була визнана міжнародною спільнотою.

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