Ізраїль евакуював із Сирії членів організації "Білі шоломи" та їхні родини

Ізраїльські військові провели операцію з евакуації кількох сотень працівників сирійської гуманітарної організації Syria Civil Defense - "Сирійська цивільна оборона" - більше відомої як "Білі шоломи" з південно-західних регіонів Сирії. Про це в неділю, 22 липня, повідомила прес-служба ізраїльської армії, передає інформагенція AFP.

За даними ізраїльських військових, була серйозна загроза життю та здоров'ю працівникам сирійської організації, тож їх переправили спочатку до Ізраїлю, а потім до однієї з сусідніх країн. Наказ про проведення евакуації віддав уряд Ізраїлю. Про порятунок членів "Білих шоломів" прохали США та низка європейських країн, зазначається в повідомленні ізраїльської армії.

Німецьке видання Bild повідомило, що йдеться про близько 800 врятованих працівників організації "Білі шоломи". Таке саме число евакуйованих працівників "Білих шоломів" наводить також і йорданське інформагентство Petra. Утім, в ізраїльських збройних силах цю інформацію не підтвердили.

Уряд Йорданії дав дозвіл на перевезення евакуйованих членів "Білих шоломів" та їхніх родин територією країни. За даними йорданських ЗМІ, очікується, що впродовж трьох місяців їх мають прийняти Німеччина, Великобританія та Канада.

Евакуацію працівників "Білих шоломів" провели після того, як урядові сили Башара Асада за підтримки Ірану та Росії захопили контроль над Південною Сирією.

Нагадаємо, саме "Білі шоломи" повідомляли про застосування військами Башара Асада хімічної зброї під час війни у Сирії. Організація "Білі шоломи" працювала лише в тих районах, котрі були під контролем поміркованої сирійської опозиції.