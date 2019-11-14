Ізраїль відновив авіаудари по Cектору Гази

Ізраїль відновив удари по Сектору Гази менш ніж за добу після нетривалого перемир'я. Про це повідомляється в Twitter армії Ізраїлю у четвер, 14 жовтня. Метою ударів стали об'єкти радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад". Як зазначили ізраїльські військові, відновлення обстрілів стало відповіддю на "ракети, випущені в бік ізраїльських мирних жителів з боку Гази", цитує dpa.

За даними армії Ізраїлю, загалом з території Сектора Гази в ізраїльський бік було випущено більше 450 ракет. Десятки з них були перехоплені системами протиракетної оборони "Залізний купол".

Ракетні удари по території Ізраїлю, фото 13 листопада

Найбільше загострення конфлікту на кордоні Сектора Газа почалося в ніч на вівторок після ліквідації Ізраїлем командира "Ісламського джихаду". Сторони завдали сотні взаємних ударів, влада Гази повідомила про загибель 34 палестинців, більше 100 отримали поранення.

Уранці в четвер сторони погодили режим припинення вогню, проте він протримався менше доби. Нині Єгипет та ООН активізували свої зусилля з метою спонукати сторони протистояння до припинення вогню. У ЄС заявили про неприпустимість ракетних ударів по мирному населенню і закликали сторони до оперативної і повної деескалації.