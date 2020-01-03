 Ізраїль вперше дозволив громадянам ділові поїздки до Саудівської Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

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Новини

Ізраїль вперше дозволив громадянам ділові поїздки до Саудівської Аравії

Мешканці Ізраїлю зможуть відвідувати арабську країну для релігійного паломництва, а також здійснювати бізнес-поїздки. Для цього буде необхідно отримати офіційне запрошення та візу.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері дозволив громадянам країни подорожувати до Саудівської Аравії

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері дозволив громадянам країни подорожувати до Саудівської Аравії з діловою метою

Ізраїль вперше дозволив своїм громадянам здійснювати ділові подорожі до Саудівської Аравії, з якою він не має формальних дипломатичних відносин. У неділю, 26 січня, міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері підписав указ, згідно з яким громадяни країни зможуть подорожувати до арабської країни терміном до 90 днів з інвестиційною або бізнес-метою.

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Для здійснення таких поїздок громадяни Ізраїлю мають отримати офіційне запрошення та в'їздну візу до Саудівської Аравії. Окрім того, надалі залишатимуться дозволені поїздки з релігійними цілями під час паломництв, повідомило МВС.

Цей крок, який був узгоджений зі службами безпеки та дипломатичними службами, свідчить про повільний рух до нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, особливо на тлі кризи в Перській затоці, в якій обидві країни прагнуть зменшення впливу Ірану в регіоні. Поки немає жодних вказівок на відповідну зміну політики з боку Ер-Ріяда.

Згідно з законом від 1954 року, ізраїльська влада забороняла своїм громадянам подорожувати до Саудівської Аравії. Утім, вони їздили туди через треті країни, наприклад, Йорданію, повідомляє агенція AFP.

  • Проголошення Держави Ізраїль у 1948 році

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  • Прапор Ізраїлю біля будівлі ООН

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    У Новому Світі

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  • В'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору Освенцім.

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  • Палестинські біженці

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    "День катастрофи" - палестинський погляд

    Палестинці називають заснування Ізраїлю "Накбою", тобто "днем катастрофи". Близько 700 тисяч осіб були вимушені залишити свої домівки з появою нової держави. Таким чином, заснування Ізраїлю стало також початком близькосхідного конфлікту, який і через 70 років залишається невирішеним, незважаючи на численні мирні ініціативи.

  • Голда Меїр на відкритті шосе номер 2 Тель-Авів - Нетанья

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

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    Шосе № 2 не тільки з'єднує міста Тель-Авів та Нетанью, а і демонструє наполегливість розвитку молодої держави. Дорога була відкрита в 1950 році уродженкою українського Києва, прем'єр-міністеркою Ізраїлю Голдою Меїр. Вона проводила чіткий курс економічної та соціальної модернізації.

  • Кібуц - рай для дітей

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Кібуц - "рай для дітей"

    Кібуци - сільські колективні господарства, трохи схожі на радянські колгсопи, розташовані по всьому Ізраїлю. Побудовані переважно в перші роки після заснування держави. Тут світські або соціалістично орієнтовані громади реалізовували свої ідеї про спільне общинне життя та господарство.

  • Шестиденна війна

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Країна готова до оборони

    Напруження з арабськими сусідами зберігається. У 1967 році воно переростає у "Шестиденну війну", під час якої Ізраїль розгромив нападників із Єгипту, Йорданії та Сирії. Одночасно Ізраїль бере під свій контроль Східний Єрусалим і Західний берег ріки Йордан, що стає початком подальшого напруження у регіоні.

  • Ізраїльські поселення

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Поселення на ворожій території

    Ізраїльська поселенська політика веде до нового напруження із палестинцями. Палестинська національна адміністрація закидає Ізраїлю те, що будівництво поселень унеможливлює створення майбутньої Палестинської держави. Організація Об'єднаних Націй також засуджує будівництво поселень. Втім, Ізраїль лишається непохитним.

  • Інтифада 1987 року

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Гнів, ненависть, каміння

    Узимку 1987 року палестинці розпочали насильницьке повстання проти ізраїльського панування на окупованих територіях. Протест, відомий як перша Інтифада, розпочався в місті Газа і швидко поширився на Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан. Повстання тривало багато років і закінчилося підписанням угоди в Осло 1993 року.

  • Підписання мирних угод в Осло

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Нарешті мир?

    За посередництва колишнього президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, батьки якого походять з Київщини, та лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат в 1993 році провели мирні переговори. Вони завершились угодою в Осло, в якій обидві сторони офіційно визнали одне одного. Вбивство Іцхака Рабина за два роки після укладання угод практично паралізувало їх дію.

  • Шимон Перес

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Порожнє крісло

    Вбивство прем'єра Іцхака Рабина наочно засвідчило політичний розкол ізраїльського суспільства. Помірковані і радикали, світські та ультраортодоксальні знаходили дедалі менше точок дотику. 4 листопада 1995 року Рабина застрелив радикально налаштований студент-юрист. На знімку - прем'єр-міністр, уродженець села Вішнево, Мінської області, Шимон Перес біля порожнього крісла свого попередника.

  • Йоганнес Рау в Кнесеті

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Спроба сказати несказане

    Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.

  • Мур безпеки

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Ізраїльська стіна

    У 2002 році Ізраїль звів мур завдовжки 107 кілометрів на кордоні з палестинськими теренами. Його спорудження дозволило приборкати хвилю страшних терактів, але не вирішити політичні проблеми палестино-ізраїльського конфлікту, який триває вже 70 років.

  • Гайко Маас у єрусалимському комплексі Яд Вашем

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Вшановуючи пам'ять загиблих

    Новий керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) продовжив тривалу традицію німецько-ізраїльського діалогу та зближення. Свій перший закордонний візит він здійснив до Ізраїлю. На фото - покладання вінків у меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі

    Автор: Керстен Кніпп, Дмитро Каневський


DW.COM

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

Тріумф чи катастрофа? 70 років тому засновано Ізраїль. Після Голокосту проголошення державності стало для євреїв переломним моментом, який дозволив поглянути у багатообіцяюче майбутнє. (18.04.2018)  

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