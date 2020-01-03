Ізраїль вперше дозволив громадянам ділові поїздки до Саудівської Аравії

Ізраїль вперше дозволив своїм громадянам здійснювати ділові подорожі до Саудівської Аравії, з якою він не має формальних дипломатичних відносин. У неділю, 26 січня, міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері підписав указ, згідно з яким громадяни країни зможуть подорожувати до арабської країни терміном до 90 днів з інвестиційною або бізнес-метою.

Для здійснення таких поїздок громадяни Ізраїлю мають отримати офіційне запрошення та в'їздну візу до Саудівської Аравії. Окрім того, надалі залишатимуться дозволені поїздки з релігійними цілями під час паломництв, повідомило МВС.

Цей крок, який був узгоджений зі службами безпеки та дипломатичними службами, свідчить про повільний рух до нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, особливо на тлі кризи в Перській затоці, в якій обидві країни прагнуть зменшення впливу Ірану в регіоні. Поки немає жодних вказівок на відповідну зміну політики з боку Ер-Ріяда.

Згідно з законом від 1954 року, ізраїльська влада забороняла своїм громадянам подорожувати до Саудівської Аравії. Утім, вони їздили туди через треті країни, наприклад, Йорданію, повідомляє агенція AFP.