 Ізраїльський парламент проголосував за саморозпуск та повторні вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ізраїльський парламент проголосував за саморозпуск та повторні вибори

Парламент Ізраїлю саморозпустився та призначив на вересень нові вибори. Причиною розпуску став провал переговорів щодо створення урядової коаліції.

Кнесет

Засідання Кнесету

Парламент Ізраїлю в середу, 29 травня, проголосував за саморозпуск. Нові вибори до Кнесету призначено на вересень. Причиною цього рішення став провал переговорів щодо створення урядової коаліції.

DW.COM

Слова уповноваженого уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна про небезпечність носіння кіпи у країні є "капітуляцією перед антисемітизмом", заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін. (26.05.2019)

Тисячі людей вийшли на акцію протесту проти наміру прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху обмежити повноваження Верховного суду та отримати імунітет від судового переслідування. (26.05.2019)

Біньямін Нетаньяху повинен був сформувати уряд до вечора 29 травня. Прем'єр-міністр планував створити кабінет з представників правих та релігійних партій, але переговори до цього терміну не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, що Кнесет саморозпустився в грудні 2018 року, дострокові вибори відбулися в березні. За їхніми результатами очолювана Нетаньяху партія "Лікуд" та новий центристський блок "Кахоль-лаван" отримали по 35 депутатських мандатів (зі 120). Однак з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями та блоками Нетаньяху мав забезпечити собі підтримку 65 депутатів.

Політик очолює ізраїльський уряд безперервно з 2009 року, до цього він обіймав посаду прем'єр-міністра у 1996-1999 роках.

Також за темою

Israel | Premier Benjamin Netanyahu

Кнесет Ізраїлю зробив перший крок до саморозпуску 28.05.2019

Парламент Ізраїлю підтримав у першому читанні законопроект про розпуск. Якщо документ витримає ще два читання, то позачергові вибори можуть призначити на 17 вересня. Беньямін Нетаньяху назвав їх непотрібними.

Israel Wahlen Wahlparty Netanjahu

Вибори в Ізраїлі: у виграші Біньямін Нетаньяху 10.04.2019

За даними підрахунку 97 відсотків голосів, права партія чинного прем'єра іде голова до голови з опозиційним альянсом. Однак завдяки явній перемозі правих сил уряд формуватиме Нетаньяху.

Israel Tel Aviv Demonstration gegen Netanjahu

В Тель-Авіві відбулися масові демонстрації проти Нетаньяху 26.05.2019

Тисячі людей вийшли на акцію протесту проти наміру прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху обмежити повноваження Верховного суду та отримати імунітет від судового переслідування.

Реклама

Докладно

Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві

Петиція про визнання Голодомору геноцидом: що далі?

Петицію про визнання Бундестагом Голодомору 1932-1933 років геноцидом підписали 56 тисяч людей.  

Під час святкування 50-річчя Airbus у Тулузі, 29 травня 2019 року

Airbus: 50 років історії авіації

Спочатку над Airbus насміхалися, і ніхто не вірив в успіх європейського проекту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  