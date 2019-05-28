Ізраїльський парламент проголосував за саморозпуск та повторні вибори

Парламент Ізраїлю в середу, 29 травня, проголосував за саморозпуск. Нові вибори до Кнесету призначено на вересень. Причиною цього рішення став провал переговорів щодо створення урядової коаліції.

Біньямін Нетаньяху повинен був сформувати уряд до вечора 29 травня. Прем'єр-міністр планував створити кабінет з представників правих та релігійних партій, але переговори до цього терміну не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, що Кнесет саморозпустився в грудні 2018 року, дострокові вибори відбулися в березні. За їхніми результатами очолювана Нетаньяху партія "Лікуд" та новий центристський блок "Кахоль-лаван" отримали по 35 депутатських мандатів (зі 120). Однак з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями та блоками Нетаньяху мав забезпечити собі підтримку 65 депутатів.

Політик очолює ізраїльський уряд безперервно з 2009 року, до цього він обіймав посаду прем'єр-міністра у 1996-1999 роках.