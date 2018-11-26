 Ізраїльська поліція радить висунути обвинувачення проти Нетаньяху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Ізраїльська поліція радить висунути обвинувачення проти Нетаньяху

Поліція Ізраїлю рекомендувала висунути обвинувачення проти прем'єра Біньяміна Нетаньяху та його дружини у справі про лобіювання інтересів компанії Bezeq. Він відкинув усі звинувачення.

Біньяміну Нетаньяху загрожують обвинувачення у справі про лобіювання інтересів телекомунікаційної компанії

Біньяміну Нетаньяху загрожують обвинувачення у справі про лобіювання інтересів телекомунікаційної компанії

Поліція Ізраїлю в неділю, 2 грудня, рекомендувала висунути обвинувачення проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяхута та його дружини Сари через справу телекомунікаційної корпорації Bezeq. Нетаньяху закидають хабарництво, шахрайство та порушення довіри. Тепер генеральний прокурор має вирішити, чи висувати обвинувачення. Утім, процедура може тривати кілька місяців.

Поліція повідомила, що під час розслідування так званої "справи 4000" слідство виявило, що Нетаньяху просував інтереси компанії в обмін на позитивне висвітлення своєї діяльності на інтернет-ресурсі Walla News, який належить Bezeq. Під слідством у цій справі також перебувають колишній медіа-консультант прем'єра Нір Хефец та екс-гендиректор міністерства зв'язку Шломо Фільбер.

DW.COM

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звинувачують у хабарництві та намаганні здобути неправомірний вплив на медіа. (04.08.2017)

Сара Нетаньяху, за версією обвинувачення, витратила 100 тисяч доларів державних коштів на розкішні страви та напої. Вона була невдоволена їжею, яку готував кухар у резиденції прем'єра Ізраїлю. (07.10.2018)

Біньямін Нетаньяху відкинув звинувачення та зазначив, що рекомендації поліції були оголошені ще до початку розслідування. "Я впевнений, що після вивчення справи компетентні структури прийдуть до такого ж висновку: нічого не було, оскільки нічого не було", - зазначив він у заяві, цитує агенція AFP.

Раніше поліція також рекомендувала висунути обвинувачення проти Нетаньяху за двома іншими справами. В них йдеться про отримання розкішних подарунків вартістю в десятки тисяч доларів та спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань Yedioth Ahronoth. Дружину Нетаньяху обвинувачують також у розтраті бюджетних коштів в обсязі 100 тисяч доларів на зіркових кухарів в офіційній резиденції прем'єр-міністра.

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Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху закидають отримання розкішних подарунків вартістю в десятки тисяч доларів та спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань.

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