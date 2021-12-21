Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".