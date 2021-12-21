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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "іграшки".
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У продажу з'явилися гендерно-нейтральні ляльки Барбі. Їхня головна особливість - відсутність яскраво вираженої статі. Зовнішність ляльки можна змінювати за бажанням. У комплекті - хлопчачий та дівчачий одяг, а також короткі та довгі перуки.
Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.