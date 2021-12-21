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Іграшки

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "іграшки".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Різдвяні іграшки з Рудних гір (фото)

Різдвяні іграшки з Рудних гір (фото) 21.12.2021

Таких тваринок та інші фігурки з дерева виготовляють ремісники у Рудних горах в Німеччині вже упродовж 200 років.

Ведмедики у вигляді Анґели Меркель (12.10.2021) 12.10.2021

Серію іграшкових ведмежат у вигляді канцлерки ФРН Анґели Меркель розпродали буквально за кілька днів. Це при тому, що ціна іграшки - аж 189 євро! Дивіться, як виглядає ведмедик Меркель.
Як безробітні у Німеччині дарують іграшкам друге життя

Як безробітні у Німеччині дарують іграшкам друге життя 11.01.2021

Що робити з непотрібними іграшками? У Гамбурзі придумали, як дати їм нове життя, потішити дітей і допомогти безробітним.
Розумні ґаджети для спорту: чергові іграшки чи реальна допомога

"Розумні" ґаджети для спорту: чергові іграшки чи реальна допомога 09.01.2020

Ще кілька років тому вимірювати тривалість контакту з поверхнею бігової доріжки й рівень насиченості крові киснем можна було лише в лабораторії. Сьогодні це можуть робити маленькі спортивні ґаджети. Але навіщо?

"Петриківка" та 3D-іграшки: чим Україна дивує німців на Різдво (20.12.2019) 20.12.2019

Серед звичних для німців різдвяних зірок та будиночків на цьогорічних ярмарках продаються сувеніри з українською душею. DW дізнавалася в німців, за що їм подобається українське.

Виховання дітей: навіщо в Німеччині лікують плюшеві іграшки

Виховання дітей: навіщо в Німеччині лікують плюшеві іграшки 30.10.2019

Навіщо лікар оглядає горло та що відбувається в операційній? Дізнатися про це німецькі діти можуть під час медичного огляду їхніх іграшок.

Гендерно-нейтральна Барбі проти стереотипів (02.10.2019) 02.10.2019

У продажу з'явилися гендерно-нейтральні ляльки Барбі. Їхня головна особливість - відсутність яскраво вираженої статі. Зовнішність ляльки можна змінювати за бажанням. У комплекті - хлопчачий та дівчачий одяг, а також короткі та довгі перуки.

На природі і без іграшок: як дітей вчать бути креативними (30.08.2019) 30.08.2019

У цьому австралійському дитсадку повністю відмовилися від пластикових іграшок. Дітям натомість пропонують бавитися тим, що є у природі - паличками, камінчиками і навіть… багнюкою.
Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео) 29.07.2019

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".
Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - Європа у фокусі (29.07.2019)

Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - "Європа у фокусі" (29.07.2019) 29.07.2019

Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.

В’язані восьминіжки для недоношених немовлят (19.07.2019) 19.07.2019

Такі іграшки заспокоюють недоношених немовлят і допомагають виходжувати їх, переконані в Австрії. Восьминіжків для лікарень нині в’яжуть 300 волонтерів.
У Китаї конфіскували фальшиві конструктори Lego на 26 мільйонів євро

У Китаї конфіскували фальшиві конструктори Lego на 26 мільйонів євро 28.04.2019

Китайський виробник Lepin виробляв фальшиві деталі конструкторів за кресленнями Lego. Під час поліцейського рейду на виробництві конфіскували продукції на 26 мільйонів євро та затримали чотирьох осіб.
У гостях у власниці найбільшої в світі колекції Барбі

У гостях у власниці найбільшої в світі колекції Барбі 13.02.2019

13 лютого 1959 року в США вперше з'явилася лялька Барбі. Сьогодні найбільша в світі колекція Барбі належить власниці з Німеччини. DW зустрілася з колекціонеркою.

Обережно: токсичні іграшки!

Обережно: токсичні іграшки! 07.01.2019

Німецькі експерти протестували майже 300 дитячих товарів: практично кожен четвертий з них може загрожувати здоров'ю малюків.

Дітям з аутизмом може допомогти... робототерапія (27.08.2018) 27.08.2018

Роботи-іграшки не лише для забави: дітям з аутизмом спеціально запрограмовані роботи допомагають поліпшити свої соціальні навички. Дивіться, як це працює.

Lego відмовиться від пластику з нафти (07.08.2018) 07.08.2018

Lego стане екологічнішим. Виробник іграшок змінить матеріал, з якого виготовляє свої славнозвісні конструктори. Нині це пластик на основі нафти, а буде - з цукрової тростини. Чи вплине це на ціну - поки невідомо.

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