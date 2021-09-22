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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Суркіс". Ігор Суркіс - український олігарх, власник футбольного клубу "Динамо" (Київ).
Ігор Суркіс є українським олігархом. Його зараховують до найбагатших людей в Україні. Ігор Суркіс володіє футбольним клубом "Динамо" (Київ). Він є братом українського футбольного функціонера Григорія Суркіса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
УЄФА роками переказувала кошти для ФФУ офшорній компанії, за якою стоїть Ігор Суркіс. Сума становила близько 380 мільйонів євро. ФФУ в 2015 році нібито просила припинити виплати на рахунок фірми, однак за рік передумала.