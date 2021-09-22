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Ігор Суркіс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Суркіс". Ігор Суркіс - український олігарх, власник футбольного клубу "Динамо" (Київ).

Ігор Суркіс є українським олігархом. Його зараховують до найбагатших людей в Україні. Ігор Суркіс володіє футбольним клубом "Динамо" (Київ). Він є братом українського футбольного функціонера Григорія Суркіса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд у Лондоні відмовив Суркісу в позові проти Порошенка та Гонтаревої

Суд у Лондоні відмовив Суркісу в позові проти Порошенка та Гонтаревої 22.09.2021

Високий суд Лондона відмовив Ігорю Суркісу в позові проти Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої в справі щодо націоналізації "Приватбанку".
Мінфін України оскаржить рішення суду щодо Приватбанку

Мінфін України оскаржить рішення суду щодо "Приватбанку" 03.09.2020

Міністерство фінансів України оскаржить рішення суду щодо стягнення з "Приватбанку" 10 мільярдів гривень на користь Суркісів. Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що суд ухвалив це рішення, не розглянувши справу по суті.
Екстренер Шахтаря Мірча Луческу очолив київське Динамо

Екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу очолив київське "Динамо" 23.07.2020

Контракт "Динамо" з Луческу укладений на два роки з можливістю продовження ще на рік.
Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію Приватбанку

Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку" 19.12.2019

Апеляційний суд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку" до розгляду позову сім'ї Суркісів. Раніше вони домоглися в інших судах скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними із цим банком.
УЄФА переказала сотні мільйонів євро для ФФУ офшору, пов'язаному з Суркісом - Spiegel

УЄФА переказала сотні мільйонів євро для ФФУ офшору, пов'язаному з Суркісом - Spiegel 07.09.2019

УЄФА роками переказувала кошти для ФФУ офшорній компанії, за якою стоїть Ігор Суркіс. Сума становила близько 380 мільйонів євро. ФФУ в 2015 році нібито просила припинити виплати на рахунок фірми, однак за рік передумала.
Приватбанк втратив перший мільярд - гроші родини Суркісів

"Приватбанк" втратив перший мільярд - гроші родини Суркісів 22.11.2017

Найбільший банк України "Приватбанк" втрачає кошти інвесторів, які влили в його капітал під час націоналізації. Брати Суркіси вже відсудили в банку мільярд гривень, інші - подали позови на щонайменше ще 18 мільярдів.
НБУ програв апеляцію щодо повернення Суркісам мільярда гривень

НБУ програв апеляцію щодо повернення Суркісам мільярда гривень 08.11.2017

В Україні націоналізований "Приватбанк" має повернути братам Суркісам та членам їхніх сімей понад мільярд гривень, які були переведені у капітал банку. Суд вирішив, що Суркіси не були інсайдерами банку.

Націоналізований Приватбанк втрачає зв'язки і гроші

Націоналізований "Приватбанк" втрачає зв'язки і гроші 24.05.2017

Урядова схема націоналізації "Приватбанку" опинилася під загрозою. Суди почали визнавати інвесторів банку, грошима яких був наповнений його капітал, не пов'язаними з ним особами. Чим і кому це загрожує?

Приватизація в Україні: місія неможлива?

Приватизація в Україні: місія неможлива? 29.07.2016

Після невдалої спроби продати ОПЗ виконання плану приватизації у 2016 році опинилось під загрозою зриву. DW з'ясовувала, чому так сталось, чим це загрожує і чи є ще шанс виправити ситуацію.