На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Суркіс". Ігор Суркіс - український олігарх, власник футбольного клубу "Динамо" (Київ).

Ігор Суркіс є українським олігархом. Його зараховують до найбагатших людей в Україні. Ігор Суркіс володіє футбольним клубом "Динамо" (Київ). Він є братом українського футбольного функціонера Григорія Суркіса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.