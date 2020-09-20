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Ігор Смешко

Ігор Смешко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Смешко".

Український політик Ігор Смешко є лідером політичної партії "Сила і честь". 2019 року Ігор Смешко взяв участь у виборах президента України і посів шосте місце, діставши 6,04 відсотка голосів. З 2003 до 2005 року Ігор Смешко очолював Службу безпеку України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії Сила і Честь

Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії "Сила і Честь" 20.09.2020

Партія "Сила і Честь" висунула кандидатом в мери Києва свого голову Ігоря Смешка. В Київраді партія хоче опікуватися боротьбою з корупцією та покращенням медичного і комунального забезпечення киян.
З партії Смешка Сила і честь виключили вісьмох провідних членів

З партії Смешка "Сила і честь" виключили вісьмох провідних членів 08.08.2019

Політрада партії "Сила і честь" Ігоря Смешка закидає восьми провідним членам цієї політсили дії, спрямовані на зниження рейтингу партії.
Самопоміч та Сила і честь оголосили списки кандидатів на парламентські вибори

"Самопоміч" та "Сила і честь" оголосили списки кандидатів на парламентські вибори 08.06.2019

Партії "Самопоміч" та "Сила і честь" оприлюднили свої списки. Серед кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України політики, волонтери, активісти та підприємці.
Коментар: Вибори в Україні - нові обличчя проти старої гвардії

Коментар: Вибори в Україні - нові обличчя проти старої гвардії 04.02.2019

Українці хочуть бачити в політиці нові обличчя й на виборах президента готові віддати голоси шоумену Володимиру Зеленському. Але результат перегонів складно передбачити, вважає Сергій Руденко.
ЦВК зареєструвала вже рекордну кількість кандидатів у президенти

ЦВК зареєструвала вже рекордну кількість кандидатів у президенти 30.01.2019

ЦВК зареєструвала ще трьох претендентів у президенти України, у тому числі Володимира Зеленського. Таким чином, кількість зареєстрованих кандидатів уже становить рекордні 26 осіб.
Порошенко призначив Кіхтенка головою Донецької ОДА замість Тарути

Порошенко призначив Кіхтенка головою Донецької ОДА замість Тарути 10.10.2014

Президент України змінив очільника Донецької облдержадміністрації. Замість бізнесмена Сергія Тарути ним став колишній командувач Внутрішніх військ Олександр Кіхтенко.