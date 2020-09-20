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Український політик Ігор Смешко є лідером політичної партії "Сила і честь". 2019 року Ігор Смешко взяв участь у виборах президента України і посів шосте місце, діставши 6,04 відсотка голосів. З 2003 до 2005 року Ігор Смешко очолював Службу безпеку України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.