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Ігор Плотницький

Ігор Плотницький - один з лідерів проросійських сепаратистів у Луганській області

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Плотницький". Ігор Плотницький є лідером проросійських сепаратистів на сході України. З серпня 2014 року він очолює так звану "раду міністрів" самопроголошеної "Луганської народної республіки". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Апеляційний суд підтвердив довічний вирок ексватажку ЛНР Плотницькому

Апеляційний суд підтвердив довічний вирок ексватажку "ЛНР" Плотницькому 28.01.2022

Суд у Дніпрі залишив без змін рішення про довічне ув'язнення для колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького. Його, а також двох інших бойовиків визнали винними у збитті Іл-76 ЗСУ у 2014 році.
Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття Іл-76 - ЗМІ

Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття Іл-76 - ЗМІ 16.03.2021

Колишнього ватажка самопроголошеної "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків заочно засудили до довічного ув'язнення за збитий у 2014 році літак Іл-76 Збройних сил України.
Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для переможців (відео)

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (відео) 12.11.2018

Євросоюз вважає незаконними "псевдовибори" на окупованих територіях Донбасу і погрожує новими санкціями.

Новий очільник "ЛНР": хто такий Леонід Пасічник? (27.11.2017) 27.11.2017

Новий ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник носив українські погони, був підполковником СБУ. Яким чином він став агентом ФСБ на Луганщині і зрештою "очолив" "ЛНР"?

Александер Гуґ: Ситуація в Луганську спокійна, але озброєні люди досі на вулицях

Александер Гуґ: Ситуація в Луганську спокійна, але озброєні люди досі на вулицях 24.11.2017

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ розповів DW про події у Луганську, їхній вплив на безпеку у регіоні та його спілкування із лідерами проросійських сепаратистів.
У ЛНР самопроголосився новий голова

У "ЛНР" самопроголосився новий голова 24.11.2017

Керівник так званого міндержбезпеки Пасічник оголосив себе новим главою "ЛНР", бо Плотницький пішов у відставку через наслідки контузії.
Коментар: Заколот в ЛНР - підйом з переворотом

Коментар: Заколот в "ЛНР" - підйом з переворотом 23.11.2017

Переворот "ЛНР" - не що інше, як частина великого плану Кремля. Це не конспірологія. Це - реальність гібридної війни, яку веде Росія проти України на Донбасі, переконаний журналіст Сергій Руденко.

Ключові факти про "ЛНР" (22.11.2017) 22.11.2017

Ватажки "ЛНР" ділять владу. До Луганська стягнуто війська бойовиків. Самопроголошена "республіка" на межі зміни влади. DW нагадує ключові факти про утворену сепаратистами за допомогою РФ "республіку".
Путч по-донбаськи: конфлікт у лавах сепаратистів у Луганську і його наслідки

Путч по-донбаськи: конфлікт у лавах сепаратистів у Луганську і його наслідки 22.11.2017

Напруження між лідерами проросійських сепаратистів у Луганську може призвести до жертв серед мирного населення та військової ескалації на лінії зіткнення на Донбасі, попереджають експерти.
Бунт звільненого глави МВС у ЛНР: озброєні люди захопили центр Луганська

Бунт звільненого "глави МВС" у "ЛНР": озброєні люди захопили центр Луганська 21.11.2017

Озброєні особи без розпізнавальних знаків заблокували доступ до будівель, у яких розташовані так звані органи управління самопроголошеної "ЛНР". Їхні мотиви невідомі.
Путін вперше публічно визнав розмову з лідерами ДНР та ЛНР

Путін вперше публічно визнав розмову з "лідерами" "ДНР" та "ЛНР" 16.11.2017

Путін поговорив з так званими лідерами самопроголошених утворень після звернення до нього Віктора Медведчука щодо обміну полоненими з Україною. Київ же звільнить лише тих, хто підпадає під дію Мінських угод.

ЗМІ: У Москві помер колишній лідер луганських сепаратистів Болотов

ЗМІ: У Москві помер колишній лідер луганських сепаратистів Болотов 27.01.2017

Російські ЗМІ повідомляють про смерть першого лідера сепаратистів у Луганській області. Ймовірна причина смерті - серцевий напад.
Коментар: Соло для Надії, або Навіщо Савченко зустрічалася з лідерами ЛНР і ДНР?

Коментар: Соло для Надії, або Навіщо Савченко зустрічалася з лідерами "ЛНР" і "ДНР"? 13.12.2016

Журналіст Сергій Руденко про роль Савченко у переговорах з лідерами "ЛНР" і "ДНР" про майбутнє Донбасу - спеціально для DW.
Савченко підтвердила свою зустріч з лідерами ДНР та ЛНР

Савченко підтвердила свою зустріч з лідерами "ДНР" та "ЛНР" 12.12.2016

За допомогою зустрічі з лідерами "ДНР" та "ЛНР" народний депутат України Надія Савченко намагалася зробити нормандський формат "більш дієвим".
Глави ДНР та ЛНР оголосили про безумовне припинення вогню на Донбасі

Глави "ДНР" та "ЛНР" оголосили про безумовне припинення вогню на Донбасі 13.09.2016

Глави самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про безумовне встановлення режиму припинення вогню на Донбасі з 15 вересня.
Ватажок луганських сепаратистів після замаху заявив, що скоро буде на роботі

Ватажок луганських сепаратистів після замаху заявив, що "скоро буде на роботі" 07.08.2016

Ватажок луганських сепаратистів назвав провокаторам тих, хто "сподівається змістити законну владу" та наголосив, що нічого серйозного не сталося.
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