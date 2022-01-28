Ігор Плотницький - один з лідерів проросійських сепаратистів у Луганській області

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Плотницький". Ігор Плотницький є лідером проросійських сепаратистів на сході України. З серпня 2014 року він очолює так звану "раду міністрів" самопроголошеної "Луганської народної республіки". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.