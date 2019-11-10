Ігор Мазур прибув до України - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що затриманий раніше у Польщі за запитом Росії через Інтерпол співробітник її секретаріату і ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур прибув до України. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у четвер, 14 листопада.

"Щойно отримала підтвердження, що Ігор Мазур, співробітник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, на Батьківщині!!!" - написала вона. За даними Денісової, український консул у Польщі особисто супроводжував Мазура під час поїздки на територію України.

Денісова переконана, що повернення Мазура на батьківщину стало можливим лише "завдяки спільній роботі Офісу президента, офісу омбудсмена, українських дипломатів, народних депутатів, МВС, Національної поліції". Ще одним фактором, який зіграв важливу роль у цьому, стала "неймовірна" підтримка громадянського суспільства і ЗМІ, впевнена омбудсменка.

Нагадаємо, 9 листопада Денісова повідомила про затримання Ігоря Мазура в Польщі на прикордонному пункті Дорогуськ. Це сталося за запитом Росії за лінією Інтерполу. Мазур є одним з лідерів УНА-УНСО, активістом і учасником бойових дій на Донбасі з позивним "Тополя". Наступного дня стало відомо, що Ігоря Мазура передали на поруки українського консула.