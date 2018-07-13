 Ігор Козловський: Починати деокупацію треба із самої України | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.07.2018

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Україна

Ігор Козловський: Починати деокупацію треба із самої України

Донецький релігієзнавець Ігор Козловський два роки провів у полоні в "ДНР". Тепер - через півроку після свого звільнення - він розповів DW про особливості свого нинішнього життя й проблеми переселенців з Донбасу.

Ukraine Zetrstörung in Donetsk (Reuters/A. Ermochenko)

Відомий релігієзнавець Ігор Козловський від початку конфлікту на Донбасі продовжував проживати в Донецьку. Він регулярно проводив "молитовні майдани за мир та єдність України". У січні 2016 року науковця схопили "правоохоронці" самопроголошеної "ДНР". Затримання відбулось біля його будинку. Через рік після арешту "військовий суд" у Донецьку засудив Козловського до двох років та восьми місяців ув’язнення. Його звинуватили в шпигунстві та незаконному зберіганні зброї. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Ігоря Козловського в’язнем совісті. У полоні проросійських бойовиків український науковець провів два роки. Козловський був звільнений з полону в грудні 2017 року за обміном. Нині він проживає в Києві, де й погодився зустрітися з кореспондентом DW.

Deutsche Welle: Як вам вдалося облаштувати своє життя після повернення з полону?

Ігор Козловський: Після першої ейфорії після звільнення зараз і в мене, і в інших звільнених полонених відчувається певна втома, як наслідок пережитого. Все решта - як у всіх внутрішніх переселенців: треба десь шукати гроші на оренду житла, долати інші перешкоди…

Ігор Козловський два роки провів у полоні в проросійських сепаратистів на Донбасі

Ігор Козловський два роки провів у полоні в проросійських сепаратистів на Донбасі

Зараз я працюю старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, мене запросили бути членом Експертної ради зі свободи совісті та релігій міністерства культури України, восени очікую на продовження моєї викладацької діяльності. Водночас, мені, як і багатьом іншим, припиняли виплати соціальної допомоги, причиною стало те, що як науковець я виїжджав за кордон на міжнародні форуми. Виплати поновилися тільки після особистого втручання президента Порошенка. Тим часом багатьох переселенців з Донбасу не беруть на роботу за спеціальністю, їм немає де жити, немає за що купувати їжу, вони позбавлені виборчих прав… Але держава при цьому нічого не робить, хоча це люди, які і там відстоювали Україну, і тут стоять на боці України. Вони вже починають зневірюватися, бо кожна людина має певну межу витривалості і не всі можуть витримати це психологічне, моральне і матеріальне навантаження. На жаль, в нас з'явився цілий прошарок людей, які піддаються сегрегаціі в цивілізованому українському суспільстві. 

Але, згідно з судовими рішеннями, перевірки і блокування соціальних виплат переселенцям мають бути припинені?

Так, але я щойно був в соціальній службі і мені там сказали, що ці судові рішення ще не остаточні і що перевірки і далі триватимуть.

На Заході часто чути про таку мету мінського процесу і вирішення проблеми російської агресії на Донбасі, як створення умов для повернення переселенців у свої домівки. Чи будуть вони готові повернутися? 

Повернуться ті, в кого є ностальгія, хто хоче дожити там свою старість. Переважна більшість молоді не повернеться. Люди середнього віку, які знайшли роботу і якось влаштувалися на нових місцях, також не повернуться. Я і сам, хоч вже і немолода людина, туди не повернуся. Навіщо отруювати собі ті роки життя, які мені ще залишилися? Навіщо дивитися там на людей, які мене катували, які на мене писали доноси? Це буде постійний стрес!

Одразу після звільнення ви говорили, що не тримаєте зла на своїх мучителів. Чи змінилося ваше ставлення до них?  

Ні, не змінилося. Будь-яка злість і ненависть руйнує, перш за все, тебе самого. Я їх розумію, тих людей... Це нещасні люди. Їх можна тільки пожаліти.

Ким були ті люди?

Я їх не бачив. Мене водили на допити з мішком на голові. Але то були не допити, а катування впродовж кількох годин поспіль. Були інсценування розстрілів, ігри в "рускую рулєтку"… Вони постійно твердили, що я ворог, що прийшов "рускій мір", що таких, як я треба знищувати. Їм була якась насолода від того, що вони можуть мене катувати. В мене сильно побиті всі кінцівки, на них почорніла вся шкіра і перебиті нервові закінчення. Я лише зараз почав щось відчувати пальцями рук. Я довго не міг ходити, бо кров одразу відливала в кінцівки і я непритомнів.

DW.COM

На тимчасово окупованій території на Донбасі у полоні сепаратистів перебувають 103 людини, повідомила Служба безпеки України. Ще десятки заручників утримуються в Росії. (29.05.2018)

Через три місяці після повернення з полону "ДНР/ЛНР" колишні заручники намагаються повернутися до нормального життя. Але крім психологічних травм через тривалу ізоляцію боротися їм доводиться і з державною бюрократією. (30.03.2018)

Великий обмін полоненими між Києвом та самопроголошеними "ЛНР/ДНР" зніме напруження між сторонами, але навряд чи дозволить вирішити ситуацію на Донбасі, вважає Сергій Руденко. (28.12.2017)

"Суд" у моїй справі відбувся мало не через рік мого ув'язнення. А до того це були просто тортури. Коли я знайомився з матеріалами своєї справи, то довідався, що ще до мого арешту за мною було організоване стеження через написані до "МГБ ДНР" доноси. Останні місяці в ув'язненні я був в горлівській колонії і там були дуже різні люди, серед яких і політичні в'язні з проукраїнською позицією, і бізнесмени, в яких відібрали бізнес і вони почали виступати за Україну, і злочинці. Були й ті, хто починав війну проти України ще у Слов'янську. Для багатьох було когнітивним дисонансом спілкуватися з людиною, яка має свою думку, але може слухати і розуміти їхню думку. Більшість визнавали, що припустилися помилки і піддалися облудній пропаганді.

Зараз є багато суперечливих думок про майбутнє Донбасу. Наприклад, Леонід Кравчук заявив, що цим територіям слід дати якусь форму автономії, щоби уникнути заворушень. Як, на вашу думку, слід поводитися з мешканцями Донбасу після звільнення цієї території?

Кравчук свого часу дав автономію Криму і ми бачимо, чим це скінчилося... Але і для збройного визволення окупованих територій час вже втрачений. Це було можливо 2014 року, але тоді в нас ще не було міцної армії і в ситуацію втрутилася Росія. Тому треба починати деокупацію із самої України, робити її привабливою, допомагати переселенцям і мешканцям підконтрольної території Донбасу і вздовж лінії розмежування. За їхньою долею уважно стежать ті, хто залишився на окупованих територіях. Слід посилювати інформування населення, створювати умови для більшої обізнаності людей в гуманітарних проблемах. Головний фактор нашої національної безпеки - це свідомість людей. Це добре розуміють у Росії, коли впроваджують в "ДНР/ЛНР" спеціальні програми з програмування людської свідомості і накидання їй конструктів "руского міра". На жаль, звільнення окупованих територій Донбасу розтягнеться на довгі роки, там залишиться переважно старе покоління, а промислові підприємства або вивезені в Росію, або знищені. Цей край уже не матиме такого значення для України, як раніше.

  • Стріт-арт як форма протесту

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Стріт-арт як форма протесту

    З 11 липня до 6 серпня 2014 року на вулицях Донецька з'являлися персонажі Сергія Захарова, який працював під ніком "Мурзилка": символічні, як озброєний люмпен-пролетарій Шаріков, чи добре впізнавані, як бойовик Моторола. Вирізані з картону фігури художник розміщував на вулицях свого рідного міста.

  • Це ти?

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Це ти?

    Захарова вистежили - імовірно, "вели за телефоном" - арештували і відвезли до захопленої сепаратистами будівлі СБУ. Там художнику поставили тільки одне питання: "Це ти?" Після цього - десять днів побиття і катувань. Далі - випадкове звільнення і повторне затримання.

  • Плюнув у ікону - отримуй

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Плюнув у ікону - отримуй"

    На думку тих, хто проводив допити, Захаров "плюнув у ікону", зобразив "міністра оборони" "ДНР" Ігоря Стрєлкова з піднесеним до скроні пістолетом. "Били дерев'яними битами і гумовими кийками", - розповідає Сергій.

  • Жінка серед катів

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Жінка серед катів

    "Серед тих, хто допитував, була жінка-кат у балаклаві, - згадує художник. - Вона також била і катувала".

  • Скуті одним ланцюгом

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Скуті одним ланцюгом"

    Сергій Захаров провів десять діб скутим одними наручниками з "хлопцем із Шахтарська". "Це було жорстко, - коментує Сергій. - І поїсти удвох, і в сортир, пардон, удвох. Рука майже втратила чутливість".

  • Інсценування розстрілу

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Інсценування розстрілу

    Сергія Захарова і його напарника водили і "на розстріл". Загалом Сергія тричі піддавали "інсценуванню розстрілу". Художник вижив, про долю "того хлопця" він нічого не знає.

  • Щасливе звільнення

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Щасливе звільнення

    Сергію Захарову двічі вдавалося вибратися із сумнозвісного "підвалу", оскільки, за його словами, рідні змогли зв'язатися із якоюсь "шишкою" у лавах нової влади і "вплинути на ситуацію".

  • Агресивний хаос

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Агресивний хаос

    Уродженець і корінний житель Донецька Сергій Захаров вбачає у тому, що сталося на Донбасі, "повстання люмпенів" за активної підтримки російських спецслужб і добровольців, які приїхали "постріляти, розважитися".

  • Комікс як форма психотерапії

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Комікс як форма психотерапії

    Сергій Захаров нині живе в Києві. Робота над коміксом, у якому він розповідає про свої поневіряння, стала для нього ефективною формою психотерапії. Але не тільки. "Собі я вже допоміг. Тепер хочу допомогти іншим", - говорить митець.

    Автор: Анастасия Буцко, Наталія Мехед


DW.COM

Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

Сергій Захаров - засновник арт-групи "Мурзилки". За три тижні протестної діяльності "донецький Бенксі" поплатився півтора місяцями катувань, про що він тепер розповідає у своїх малюнках. (25.01.2016)  

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