Ігор Гладковський позивається до журналістів

Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олега Гладковського, у понеділок, 4 березня, подав позов до Подільського районного суду Києва на захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Гладковський-молодший позивається до журналістів Дениса Бігуса та Лесі Іванової, а також до громадської організації "ТОМ 14", заснованої колективом телевізійної програми "Наші гроші".

Команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, у якому стверджується, що Ігор Гладковський разом зі своїми партнерами Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у два-чотири рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента України Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. У матеріалі також зазначено, що операції організовували через три фірми-прокладки, однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав тоді Порошенку.

Президент України 4 березня підписав укази про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва й експортного контролю. Порошенко також доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову провести засідання відомства для обговорення реформування "Укроборонпрому".