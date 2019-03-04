 Ігор Гладковський позивається до журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2019

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Новини

Ігор Гладковський позивається до журналістів

Син Олега Гладковського Ігор подав у суд на журналістів, які опублікували інформацію про ймовірну корупцію в оборонному секторі та розкрадання щонайменше 250 мільйонів гривень.

Правосуддя (символічне фото)

Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олега Гладковського, у понеділок, 4 березня, подав позов до Подільського районного суду Києва на захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Гладковський-молодший позивається до журналістів Дениса Бігуса та Лесі Іванової, а також до громадської організації "ТОМ 14", заснованої колективом телевізійної програми "Наші гроші".

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Президент України Петро Порошенко вимагає перевірити оприлюднену журналістами проекту Bihus.Info інформацію про розкрадання на оборонних підприємствах. Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський відсторонений від посади. (26.02.2019)

Майже місяць тому почала діяти Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Член Ради громадського контролю - Денис Бігус - розповів DW про діяльність цієї структури. (01.07.2015)

Команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, у якому стверджується, що Ігор Гладковський разом зі своїми партнерами Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у два-чотири рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента України Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. У матеріалі також зазначено, що операції організовували через три фірми-прокладки, однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав тоді Порошенку.

Президент України 4 березня підписав укази про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва й експортного контролю. Порошенко також доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову провести засідання відомства для обговорення реформування "Укроборонпрому".

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Чи справді такої "страшенної" корупції в Україні ще ніколи не було? - Фактчек DW (22.02.2019)

 

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