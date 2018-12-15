ЄC продовжить місію з порятунку біженців у Середземному морі

Уряд у Римі вимагає, аби біженці, врятовані під час місії "Софія", не доправлялись автоматично виключно до Італії, а розподілялись між усіма країнами-членами ЄС. Італія, однак, погодилась з продовженням місії на три місяці, аби все ж таки залишити відкритим шлях для подальших переговорів, повідомляє у вівторок, 18 грудня, низка ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела. Проти запровадження сталого алгоритму для розподілу біженців між країнами-членами ЄС виступають передусім Польщі та Угорщина.

Тепер досягнуту на рівні послів ЄС домовленість щодо місії "Софія" мають до кінця тижня письмово підтвердити уряди всіх країн Євросоюзу. Без цієї домовленості мандат місії закінчився б через два тижні.

Врятовано майже 50 тисяч життів

Операція "Софія" триває, починаючи від червня 2015 року, коли міграційна криза в ЄС досягла свого піку. Місія спрямована на боротьбу з нелегальною контрабандою людей та покликана контролювати дотримання збройного ембарго перед узбережжям Лівії. Кораблі ЄС, які беруть участь у місії, мають право зупиняти підозрілі судна та проводити на них обшуки, а також здійснюють порятунок біженців у морі. Крім того, в рамках операції проводиться вишкіл сил берегової охорони Лівії. Від початку роботи місії, кораблі ЄС уже врятували майже 50 тисяч людей у Середземному морі.