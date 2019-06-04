 ЄС і Меркосур попередньо домовилися про вільну торгівлю | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.06.2019

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Економіка

ЄС і Меркосур попередньо домовилися про вільну торгівлю

Переговори про створення однієї з найбільших зон вільної торгівлі в світі між Євросоюзом та Меркосуром завершено. Тепер сторони ще мають підписати відповідну угоду.

Експорт з ЄС до країн Південної Америки

Експорт з ЄС до країн Південної Америки значно зросте

Європейський Союз (ЄС) та Меркосур завершили переговори про створення спільної зони вільної торгівлі. Про завершення перемовин у Брюсселі в п'ятницю, 28 червня, повідомила пресслужба президента Аргентини. У повідомлення наголошується, що завершення переговорів відкриває шлях експортерів з країн-членів Меркосуру до ринку ЄС, передає агенція новин dpa.

DW.COM

Європейський Союз та Японія взаємно скасують мита на понад 90 відсотків товарів, які вони продають один одному. Зона вільної торгівлі охопить майже 600 мільйонів людей та третину світового ВВП. (17.07.2018)

Після тривалих суперечок країни Євросоюзу готові надати комісарці ЄС з питань торгівлі мандат на проведення переговорів з Вашингтоном. (11.04.2019)

Згодом голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер назвав цю подію "історичною миттю", про що написав у соціальній мережі Twitter.

Перемовини про створення зони вільної торгівлі між ЄС та Меркосуром тривали з перервами з 2000-го року. Тепер ще сторони мають укласти угоду про скасування ввізних мит та зняття всіх обмежень для доступу експортерів на ринки обох об'єднань.

Меркосур об'єднує в спільний ринок чотири країни Південної Америки - Бразилію, Аргентину, Уругвай та Парагвай, - де проживає понад 260 мільйонів людей.

У Євросоюзі проживає 512 мільйонів осіб. 2018 року сукупний експорт підприємств з ЄС до Меркосуру становив 45 мільярдів євро, водночас з Меркосуру до ЄС було експортовано товарів на суму 42,6 мільярда євро.

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Докладно

Експорт з ЄС до країн Південної Америки

ЄС і Меркосур взяли курс на угоду про вільну торгівлю

Переговори про створення однієї з найбільших зон вільної торгівлі в світі тривали багато років.  

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