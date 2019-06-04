ЄС і Меркосур попередньо домовилися про вільну торгівлю

Європейський Союз (ЄС) та Меркосур завершили переговори про створення спільної зони вільної торгівлі. Про завершення перемовин у Брюсселі в п'ятницю, 28 червня, повідомила пресслужба президента Аргентини. У повідомлення наголошується, що завершення переговорів відкриває шлях експортерів з країн-членів Меркосуру до ринку ЄС, передає агенція новин dpa.

Згодом голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер назвав цю подію "історичною миттю", про що написав у соціальній мережі Twitter.

Перемовини про створення зони вільної торгівлі між ЄС та Меркосуром тривали з перервами з 2000-го року. Тепер ще сторони мають укласти угоду про скасування ввізних мит та зняття всіх обмежень для доступу експортерів на ринки обох об'єднань.

Меркосур об'єднує в спільний ринок чотири країни Південної Америки - Бразилію, Аргентину, Уругвай та Парагвай, - де проживає понад 260 мільйонів людей.

У Євросоюзі проживає 512 мільйонів осіб. 2018 року сукупний експорт підприємств з ЄС до Меркосуру становив 45 мільярдів євро, водночас з Меркосуру до ЄС було експортовано товарів на суму 42,6 мільярда євро.