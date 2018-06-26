ЄС та Польща провели нараду щодо суперечливої судової реформи

Польща детально розповіла Євросоюзу про суперечливу судову реформу, яка викликала чимало нарікань як всередині країни, так і в Брюсселі. Слухання відбулися у вівторок, 16 червня, на Раді ЄС із загальних питань. Обидві сторони високо оцінили захід. "Польський уряд дуже добре підготувався, прибув з посиленою делегацією. І я маю додати, що держави-члени були теж добре підготувалися, тому що вони задавали дуже точні питання польській делегації", - цитує "Інтерфакс" першого заступника голови Єврокомісії Франса Тіммерманса.

Варшава своєю чергою пояснила судову реформу серед іншого необхідністю позбавити країну від залишків соціалістичної системи. "Думаю, ми задовольнили цікавість ЄС щодо судових змін у Польщі", - зазначив польський статс-секретар з питань ЄС Конрад Шиманський, передає AFP. Тіммерманс наголосив, що держави-члени на засіданні не виносили судження.

Єврокомісія вважає, що рішення варто знайти шляхом діалогу, хоча й "не було ознак, що Польща планує йти далі того, що вже зроблено", наголосив перший заступник глави ЄК. Представник Німеччини Міхаель Рот зазначив, що про покарання Варшави поки не йдеться, але від неї очікують поваги до незалежності судової влади.

Того ж дня у Варшаві пройшли протести проти судової реформи, яку провів націонал-консервативний уряд. Мітингарі вийшли зі слоганами "Ні політизації судів" та "Захистіть наших суддів".

У чому суть конфлікту Брюсселя та Варшави

Єврокомісія та влада Польщі перебувають в конфлікті з початку 2016 року. Тоді вперше в історії ЄС Брюссель запустив процес перевірки відповідності країни-члена принципу верховенства права, дотримання якого є передумовою членства. Підставою перевірки стала реформа конституційного суду в Польщі - на той час єдиного верховного органу влади, непідконтрольного націонал-консервативній партії "Право і справедливість".

Продовженням суперечливої реформи у липні 2017 року стало уповноваження міністра юстиції Польщі визначати голів місцевих судів. Єврокомісія надіслала Варшаві свої зауваження щодо реформи, однак Варшава відкинула претензії Брюсселя як втручання у свої внутрішні справи. 15 листопада Європарламент ухвалив резолюцію, в якій наголосив, що ситуація в Польщі свідчить про "чітку загрозу серйозного порушення" європейських цінностей, включаючи принцип верховенства права.