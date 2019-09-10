 ЄС подовжив персональні санкції за дії проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

ЄС подовжив персональні санкції за дії проти України

Рада ЄС ухвалила рішення подовжити персональні санкції, запроваджені за підривання територіальної цілісності України. Вони діятимуть до березня 2020 року.

Керівник російської влади в анексованому Криму Сергій Аксьонов (ліворуч) з 2014 року перебуває під персональними санкціями ЄС

Керівник російської влади в анексованому Криму Сергій Аксьонов (ліворуч) з 2014 року перебуває під персональними санкціями ЄС

Рада Євросоюзу подовжила на півроку персональні санкції за дії, спрямовані проти територіальної цілісності України. Про це рішення, ухвалене у четвер, 12 вересня, за письмовою процедурою, повідомила пресслужба органу. "Рада ЄС подовжила обмежувальні заходи, запроваджені через дії з підривання або створення загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України на подальші шість місяців, до 15 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Санкційний список включає 170 фізичних і 44 юридичні особи. Заходи передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожуваня активів, якщо такі є на території об'єднання.

Повідомляється, що рішення про подовження санкцій опублікують в Офіційному журналі ЄС наступного дня, 13 вересня.

Нагадаємо, що персональні санкції - лише один з видів заходів, запроваджених Євросоюзом через агресію щодо України. Інші - це секторальні санкції, які діють проти Росії, а також санкції за анексію Криму та Севастополя.

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