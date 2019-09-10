ЄС подовжив персональні санкції за дії проти України

Рада Євросоюзу подовжила на півроку персональні санкції за дії, спрямовані проти територіальної цілісності України. Про це рішення, ухвалене у четвер, 12 вересня, за письмовою процедурою, повідомила пресслужба органу. "Рада ЄС подовжила обмежувальні заходи, запроваджені через дії з підривання або створення загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України на подальші шість місяців, до 15 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Санкційний список включає 170 фізичних і 44 юридичні особи. Заходи передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожуваня активів, якщо такі є на території об'єднання.

Повідомляється, що рішення про подовження санкцій опублікують в Офіційному журналі ЄС наступного дня, 13 вересня.

Нагадаємо, що персональні санкції - лише один з видів заходів, запроваджених Євросоюзом через агресію щодо України. Інші - це секторальні санкції, які діють проти Росії, а також санкції за анексію Криму та Севастополя.