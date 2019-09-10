ЄС подовжив персональні санкції за дії проти України

Рада ЄС ухвалила рішення подовжити персональні санкції, запроваджені за підривання територіальної цілісності України. Вони діятимуть до березня 2020 року.
Керівник російської влади в анексованому Криму Сергій Аксьонов (ліворуч) з 2014 року перебуває під персональними санкціями ЄС
Рада Євросоюзу подовжила на півроку персональні санкції за дії, спрямовані проти територіальної цілісності України. Про це рішення, ухвалене у четвер, 12 вересня, за письмовою процедурою, повідомила пресслужба органу. "Рада ЄС подовжила обмежувальні заходи, запроваджені через дії з підривання або створення загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України на подальші шість місяців, до 15 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Санкційний список включає 170 фізичних і 44 юридичні особи. Заходи передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожуваня активів, якщо такі є на території об'єднання.
Повідомляється, що рішення про подовження санкцій опублікують в Офіційному журналі ЄС наступного дня, 13 вересня.
Нагадаємо, що персональні санкції - лише один з видів заходів, запроваджених Євросоюзом через агресію щодо України. Інші - це секторальні санкції, які діють проти Росії, а також санкції за анексію Криму та Севастополя.
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