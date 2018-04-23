ЄС обіцяє подальшу підтримку діяльності Вищого антикорупційного суду

В Європейській Комісії привітали Україну з початком роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і запевнили у подальшій підтримці його роботи. "Сьогодні Вищий антикорупційний суд України розпочинає роботу. Вітаю Україну з цією подією. Європейський Союз продовжить надавати підтримку суду у виконанні його важливої ролі в боротьбі з корупцією!", - написав у четвер, 5 вересня, на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган (Johannes Hahn).

Сполучені Штати також привітали запуск ВАКС. "Вітаємо Україну із сьогоднішнім успішним запуском Вищого антикорупційного суду. Ми підтримуємо надію українського народу на те, що суд буде чесним і незалежним, зміцнюючи верховенство права в Україні", - зазначено в повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

Колишній президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення цього суду було однією з умов продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). На його стверонні наполягав також Брюссель, надаючи відповідну підтримку. ВАКС розпочав свою роботу 5 вересня. Суд має розглядати всі справи про корупційні злочини, незалежно від того, хто завершував розслідування.

За даними Державної судової адміністрації, Вищий антикорупційний суд з початком роботи отримає для розгляду понад 3,5 тисячі кримінальних справ. З них лише п'ять відсотків розслідувалися НАБУ та належать до категорії справ високопосадової корупції. У суді побоюються, що це відразу паралізує їхню роботу.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що буде ухвалено всі необхідні рішення, щоб ВАКС зміг зосередитися винятково на справах про корупцію щодо найвищих посадових осіб. Своєю чергою голова суду Олена Танасевич в інтерв'ю DW розповіла, що посадки топ-корупціонерів з главою держави не обговорювалися.