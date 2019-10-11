ЄС не погодив початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією

Рада ЄС з закордонних справ не погодила початок переговорів про вступ до блоку з Албанією та Північною Македонією. Під час засідання у вівторок, 15 жовтня, прийняття цього рішення заблокували Франція, Нідерланди та Данія. "На жаль, сьогодні не вдалося досягти рішення одностайним голосуванням", - заявив міністр з європейських справ Фінляндії, яка зараз головує в Раді ЄС, Тітті Туппурайнен після консультацій в Люксембурзі, цитує агенція dpa. Президент Європейської Ради Дональд Туск хоче винести це питання на обговорення під час саміту ЄС, який розпочнеться 17 жовтня.

Париж вважає недостатнім прогрес цих двох країн у втіленні реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу.

Німеччина та низка інших країн ЄС дотримуються протилежної думки. Вони посилаються на рішення Європейської Комісії, яка раніше повідомила, що Албанія та Північна Македонія виконали усі необхідні умови для початку переговорів про вступ до ЄС.

Німецький уряд "дуже розчарований" тим, що обіцянка про початок переговорів не була виконана, наголосив статсміністр зовнішньополітичного відомства Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth). Він зазначив, що у випадку відмови з боку ЄС Албанія та Північна Македонія можуть повернутися в бік Росії, Китаю чи Туреччини, що може поставити під питання проведення реформ та демократичних процесів на Балканах.

У Франції наполягають на необхідності кардинальним чином реформувати переговірний процес із кандидатами на вступ до ЄС, наголосила держсекретарка з європейських справ цієї країни Амелі Моншалан. Однією з причин французької позиції вона назвала те, що з таких країн як Румунія чи Болгарія, які з 2007 року є членами ЄС, навіть після початку переговорів про вступ ішли "міграційні потоки".

Північна Македонія є країною-кандидаткою на вступ до ЄС з кінця 2005 року. До цього часу початок переговорів блокувала Греція. Афіни стверджували, що Македонія привласнила назву однієї з грецьких провінцій, але у лютому 2019 року країна змінила свою назву на Північна Македонія.

Албанія стала кандидатом у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею. Крім того, перешкодою для вступу в ЄС Брюссель вважає високий рівень організованої злочинності та торгівлю наркотиками в Албанії. Тим не менше, країна є членом НАТО з 2009 року. 29 травня 2019 року Європейська Комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу почати переговори з Північною Македонією та Албанією про їхній вступ до блоку.