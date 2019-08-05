ЄС не визнаватиме російські вибори в Криму

Європейський Союз (ЄС) не визнаватиме результатів проведених 8 вересня місцевих і регіональних виборів у анексованому Росією півострові Крим та в місті Севастополь. Про це йдеться в поширеній у понеділок, 9 вересня, заяві офіційної представниці Європейської зовнішньополітичної служби.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і надалі засуджує це порушення міжнародного права. Тож Європейський союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - йдеться в заяві речниці.

У документі наголошується, що Брюссель не визнаватиме представником цих територій "будь-кого", обраного під час виборів на анексованому Росією Кримському півострові, й хто буде стверджувати, що є представником цих територій. Натомість у ЄС переконані, що "ці території є українськими".

"Європейський Союз залишається незмінним щодо своєї підтримки територіальної цілісності і суверенітету України", - підтвердили в Європейській зовнішньополітичній службі.

Нагадаємо, раніше про своє невизнання результатів виборів у анексованому Криму повідомили такі країни, як Грузія, Естонія, Латвія і Литва. До того МЗС України назвало вибори на анексованому півострові "юридично нікчемними".

Як повідомлялося, у Росії 8 вересня пройшов єдиний день голосування. На території РФ одночасно відбулися близько шести тисяч виборів і референдумів різного рівня. Проголосувати могли близько 56 мільйонів виборців.

Дивитись відео 25:50 Поділитись Місцеві вибори у Росії: хто виходив на протести - "Європа у фокусі" (09.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3PHdm Місцеві вибори у Росії: хто виходив на протести - "Європа у фокусі" (09.09.2019)