 ЄС не визнаватиме російські вибори в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

ЄС не визнаватиме російські вибори в Криму

У Брюсселі наголосили, що вважають незаконною анексію Криму й Севастополя, тож проведення російських виборів на півострові ЄС не визнає, наголосили в Європейській зовнішньополітичній службі.

Європейський Союз

Європейський Союз (ЄС) не визнаватиме результатів проведених 8 вересня місцевих і регіональних виборів у анексованому Росією півострові Крим та в місті Севастополь. Про це йдеться в поширеній у понеділок, 9 вересня, заяві офіційної представниці Європейської зовнішньополітичної служби.

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Понад п'ять тисяч кримчан зареєстрували зміну виборчої адреси для участі у виборах президента України. Водночас біометричні закордонні паспорти України отримали понад 130 тисяч кримчан. (29.03.2019)

Грузія, Естонія, Латвія і Литва заявили про невизнання виборів у Криму. Раніше МЗС України назвало вибори на анексованому півострові "юридично нікчемними". (09.09.2019)

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемними" вибори, які проходять в окупованому Росією Криму і закликало посилити міжнародний тиск на РФ. (08.09.2019)

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і надалі засуджує це порушення міжнародного права. Тож Європейський союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - йдеться в заяві речниці.

У документі наголошується, що Брюссель не визнаватиме представником цих територій "будь-кого", обраного під час виборів на анексованому Росією Кримському півострові, й хто буде стверджувати, що є представником цих територій. Натомість у ЄС переконані, що "ці території є українськими".

"Європейський Союз залишається незмінним щодо своєї підтримки територіальної цілісності і суверенітету України", - підтвердили в Європейській зовнішньополітичній службі. 

Нагадаємо, раніше про своє невизнання результатів виборів у анексованому Криму повідомили такі країни, як Грузія, Естонія, Латвія і Литва. До того МЗС України назвало вибори на анексованому півострові "юридично нікчемними".

Як повідомлялося, у Росії 8 вересня пройшов єдиний день голосування. На території РФ одночасно відбулися близько шести тисяч виборів і референдумів різного рівня. Проголосувати могли близько 56 мільйонів виборців.

Дивитись відео 25:50

Місцеві вибори у Росії: хто виходив на протести - "Європа у фокусі" (09.09.2019)

  • Блокпост на станції Вадим на трасі південної Херсонщини

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перші блокпости

    Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перекритий канал

    Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.

  • Прикордонник чергує на станції Вадим, травень 2014 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Фантомні колії

    Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.

  • На пышому переході між Україною та Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Адмінкордон із Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

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