ЄС може відкласти скасування переведення годинників

Заплановане на 2021 рік скасування переведення годинників у Європейському Союзі можуть відкласти. Як зазначила представниця уряду Фінляндії, країни, що зараз головує в ЄС, в коментарі виданням німецької медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 26 жовтня, Рада ЄС поки не виробила позиціїз цього питання.

До того ж поки невідомо, чи буде ця тема на порядку денному наступної зустрічі міністрів транспорту країн ЄС у грудні. Саме в їхній компетенції перебуває це питання. За словами представниці уряду Фінляндії, окремі країни побоюються, що ЄС перетвориться на "клаптикову ковдру" із різних часових поясів, повідомляє агенція новин epd.

У міністерстві економіки Німеччини у відповідь на запит медіагрупи Funke зазначили, що перед ухваленням рішення необхідно проаналізувати всі можливі наслідки скасування переведення годинників в рамках ЄС. Для уряду ФРН важливо уникнути "часових островів та розбіжностей" між окремими державами у спільному ринку. Німецький уряд раніше заявляв про принципову підтримку скасування переведення годинників, однак поки не визначився, діятиме після цього в Німеччині зимовий чи літній час.

Євродепутат від ФРН Петер Лізе (Peter Liese), який представляє Християнсько-демократичний союз (ХДС), розкритикував відкладення рішення з цього питання державами ЄС. За його словами, поки існує можливість дотриматися схваленого Європарламентом плану щодо скасування переведення годинників з 2021 року. Однак якщо Фінляндія не спонукатиме держави ЄС визначитися до кінця поточного року, то скасування доведеться відкласти. Лізе у листі закликав також майбутню голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), вимагати від держав ЄС швидкого рішення з цього питання.

Натомість єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger), який невдовзі залишить посаду, зазначив в інтерв'ю виданню Rheinische Post, що "не сумуватиме, якщо скасувати переведення годинників не вдасться". Він вказав на переваги одного часового пояса для європейського спільного ринку. Окрім того, якщо Німеччина залишиться на літньому часі, то діти значну частину року змушені будуть йти до школи у темряві, додав Еттінґер.

Нагадаємо, Єврокомісія в 2018 році після проведеного онлайн-голосування рекомендувала скасувати перехід на літній та зимовий час вже весною цього року. При цьому кожна держава-член ЄС сама мала визначити, жити за літнім чи зимовим часом. Утім виявилося, що окремим галузям, наприклад авіаперевезенням, потрібно більше часу для підготовки до такого кроку. У березні цього року Європарламент проголосував за скасування переведення годинників з 2021 року. Однак це рішення ще мають схвалити більшістю країни-члени ЄС.

У ніч на 27 жовтня країни ЄС, Україна та багато інших держав світу перейдуть на зимовий час. Стрілки годинників переведуть на одну годину назад. На рівні ЄС перехід на літній та зимовий час запроваджено із 1996 року.