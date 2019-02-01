 ЄС збереже безвізовий режим для британців незалежно від Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

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Новини

ЄС збереже безвізовий режим для британців незалежно від Brexit

Навіть якщо відбудеться "жорсткий" Brexit, британці зможуть і далі подорожувати до ЄС без віз, таке рішення ухвалили у Брюсселі. Якщо ж Лондон запровадить візи для якоїсь з країн, Євросоюз обіцяє швидку реакцію.

Британці не потребуватимуть короткострокових віз і після Brexit

Британці не потребуватимуть короткострокових віз і після Brexit

Країни Євросоюзу хочуть зберегти безвізовий режим для британців і після виходу Великобританії зі складу ЄС, навіть якщо Brexit відбудеться без укладення угоди між Лондоном і Брюсселем. Такої згоди дійшли посли 27 країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі в п'ятницю, 1 лютого. Якщо ж Лондон захоче запровадити візи для окремих країн ЄС, інституції ЄС та решта країн-членів готові швидко на них відреагувати, повідомляє агенція dpa.

Це рішення ще має схвалити Європарламент, щоб воно могло набрати чинності після виходу Великобританії з ЄС. Безвізовий режим для британців, згідно з домовленістю, має діяти для поїздок тривалістю до 90 днів.

У свою чергу британський уряд вже заявив, що не збирається запроваджувати короткострокові візи для громадян країн ЄС.

При цьому британців обурює той факт, що в документах ЄС щодо безвізового режиму наводиться відмінність між громадянами, які живуть безпосередньо на території Великобританії і тими, хто живе в британському ексклаві Гібралтар на півдні Іспанії. Гібралтар у документі названо британською "колонією". Речник уряду у Лондоні розкритикував це формулювання як "абсолютно неприйнятне".

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Великобританія не належить до Шенгенської зони, тому при в'їзді на її територію і без того завжди здійснювався контроль. Для громадян будь-якої країни ЄС, включно з Великобританією, до цього часу достатньо пред'явити на кордоні паспорт чи ID-картку.

Як повідомлялося, 29 січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб Лондон провів переговори з ЄС з метою змінити положення угоди про Brexit, яку обидві сторони погодили.

Однак президент Європейської Ради Дональд Туск одразу заявив, що угода про вихід Великобританії з ЄС не може бути переглянута. Якщо жодного рішення не буде знайдено, то 29 березня відбудеться так званий неврегульований, або хаотичний Brexit, тобто Сполучене Королівство просто припинить бути членом ЄС, без жодного перехідного періоду та жодних домовленостей, як відбуватиметься "розлучення".

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