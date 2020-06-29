 ЄС затвердив список країн, з якими відкриє кордони з 1 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

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ЄС затвердив список країн, з якими відкриє кордони з 1 липня

Держави Шенгенської зони готові відкрити свої кордони з 1 липня для 15 країн. Цей список рекомендувала Рада ЄС. Україна до нього не потрапила.

Черга на паспортний контроль в аеропорту Дюссельдорфа

Черга на паспортний контроль в аеропорту Дюссельдорфа

Україна не потрапила до списку країн, з якими Євросоюз відкриє свої зовнішні кордони з 1 липня. Рекомендацію Ради ЄС про зняття обмежень на подорожі разом зі списком країн у вівторок, 30 червня, затвердили держави ЄС шляхом голосування за письмовою процедурою. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Кордони Шенгену планують відкрити лише для 15 країн. Це: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Чорногорія, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай. У списку також є Китай, але за умови, що він дозволить в'їзд для резидентів ЄС. Список країн буде переглядатися кожні два тижні.

Критерії для відкриття кордонів

Рекомендація Ради ЄС містить кілька критеріїв для внесення тієї чи іншої країни до списку:

- кількість нових випадків інфікування коронавірусом за останні два тижні не повинна перевищувати середній для ЄС рівень;

- поширення коронавірусної хвороби COVID-19 за останні два тижні повинно бути стабільним або ж скорочуватися;

- загальна готовність країни до боротьби з пандемією COVID-19. Ідеться зокрема про тестування, заходи з запобігання поширенню коронавірусу, виявлення ланцюжків інфікування, а також наскільки повну та достовірну інформацію держава надає.

Також радиться брати до уваги взаємність, тобто чи дозволяють країни зі списку в'їзд резидентів ЄС. У разі погіршення епідеміологічної ситуації у країні, з якою кордони відкрили, подорожі з неї будуть знову швидко заборонені.

Читайте також: Як у Євросоюзі хочуть відкривати зовнішні кордони Шенгену 

Кому дозволено в'їжджати до Євросоюзу

Нинішня заборона діє лише на необов'язкові подорожі до Шенгену. Це означає, що до країн ЄС і так можуть в'їхати їхні громадяни та люди з дозволом на проживання у них. Крім того, з країн, які не потрапили до списку, наприклад України, і надалі можна буде здійснювати обов'язкові подорожі. Такими вважають зокрема поїздки сезонних працівників, медичного персоналу, працівників транспорту. Теперішньою рекомендацію цей перелік пропонують розширити на поїздки для навчання та для висококваліфікованих працівників, якщо їхню роботу неможливо виконати віддалено або відкласти. На практиці вирішує, кого саме пускати, кожна держава самостійно.

Дія цієї рекомендації поширюється на 30 країн так званої "зони ЄС+". Ідеться про 26 держав ЄС (за винятком Ірландії) та чотири асоційовані з Шенгенською зоною країни: Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Питання відкриття кордону - це повноваження національних держав, тому Рада ЄС ухвалила своє рішення у вигляді рекомендації. Утім, в Брюсселі наполягають, що знімати обмеження на подорожі країни зони ЄС+ мають координовано, бо інакше існує високий ризик нового запровадження контролю на внутрішніх кордонах Шенгену.

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